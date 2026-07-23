Komşular Arasında Su Sıçratma Kavgası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Komşular Arasında Su Sıçratma Kavgası

Komşular Arasında Su Sıçratma Kavgası
23.07.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta balkon yıkanma nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, soruşturma sürüyor.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde komşular arasında 'balkon yıkanırken su sıçratma' nedeniyle çıkan tartışma dün karakolda sona erse de bugün yeniden taraflar arasında yaşanan kavgada 1'i kadın 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi 1 No'lu Kayalık Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ebru B.'nin ailesiyle ile İsmail O.'nun ailesi arasında dün balkon yıkama esnasında 'su sıçratma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar karakola giderek birbirinden şikayetçi oldu. Bugün akşam saatlerinde ise Ebru B. ile Yunus Emre O. arasında aynı konu ile ilgili yeniden sözlü tartışma yaşandı. Tartışmaya Ebru B.'nin eşi Mehmet B. ile Yunus Emre O.'nun babası İsmail O.'nun da dahil olmasıyla taraflar arasında kavga çıktı. İki komşu aile birbirlerine taş ve tuğlalar fırlattı. Yaşanan arbede sırasında 3 kişi yaralandı.

Bina sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden komşuları kontrol altına alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılar önce çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavisi tamamlananlar ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Zonguldak, Güncel, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Komşular Arasında Su Sıçratma Kavgası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı
Gaziantep’te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti Gaziantep'te pes dedirten operasyon: Büyü ve beddua içerikli kağıtlar şok etti
Ankara’daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi Ankara'daki utanç verici görüntü bakanlığı harekete geçirdi
ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum ABD Başkanı Trump: İran’ın henüz anlaşma yapmaya hazır olmadığını düşünüyorum

21:45
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
Yolsuzluk operasyonunda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 20 kişi tutuklandı.
21:22
Yıllardır dalga geçiliyordu Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
Yıllardır dalga geçiliyordu! Saçlarını uzatma nedeni duyanları ağlattı
20:38
AB’den Rusya’ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
AB'den Rusya'ya son 4 yılın en kapsamlı yaptırım paketi
19:47
Bahçeli’nin CHP’yi karıştıran “hazine yardımı“ önerisine Kılıçdaroğlu’ndan yanıt
Bahçeli'nin CHP'yi karıştıran "hazine yardımı" önerisine Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
19:16
CHP’de Aydın il yönetimi ile İzmir’deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
CHP'de Aydın il yönetimi ile İzmir'deki 7 ilçe örgütü toplu halde istifa etti
19:14
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Kargoyu kameraya bakarak kırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 22:02:21. #7.12#
SON DAKİKA: Komşular Arasında Su Sıçratma Kavgası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.