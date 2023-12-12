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Kömür sobası zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır - Son Dakika
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Kömür sobası zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır

Konya'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay yaşamını yitirdi, kızı Hümeyra Ay ise tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kömür sobası zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır
12.12.2023 - 19:32,  Güncelleme: 19:34
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KONYA'da, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay (53) yaşamını yitirdi, durumu ağır olan kızı Hümeyra Ay (19) ise tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Meram ilçesi Hacı Fettah Mahallesi, Bağlantı Sokaktaki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Zübeyde ve kızı Hümeyra Ay'dan haber alamayan komşuları, kontrol etmek için kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde anne- kızı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibince yapılan ilk kontrolde, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Zübeyde Ay'ın hayatını kaybettiği, kızı Hümeyra Ay'ın ise durumunun ağır olduğu belirlendi. Hümeyra Ay, Konya Şehir Hastanesine kaldırarak tedaviye aldı. Anne Zübeyde Ay'ın cenazesi ise evdeki incelemenin ardından otopsi için aynı hastanenin morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Kömür sobası zehirlenmesi: 1 ölü, 1 ağır - Son Dakika
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