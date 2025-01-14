Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

Ruşen Kömürcü, AA'nın Yılın Kareleri oylamasında çeşitli kategorilerde fotoğraf seçti.

14.01.2025 10:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kömürcü, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Günlük Hayat" kategorisinde Esra Hacıoğlu Karakaya'nın "Müzik Geçidi" fotoğrafını tercih eden Kömürcü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mert Alper Derviş'in "Zor İmtihan" karesini, "Spor" kategorisinde de Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci" fotoğrafını seçti.

"Haber" kategorisinde tercihini Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de Zaman Kırılması" başlıklı fotoğrafından yana kullanan Kömürcü, "Özgür Suriye" kategorisinde ise Hesham Elsherif'in "Özgürlük Kulesi" karesine oy verdi.

"Fevkalade bir seçki"

Yılın Kareleri seçiminde özel kategorideki Özgür Suriye başlığı altındaki fotoğrafların, Suriye'deki özgürlük ve değişim hareketini yansıttığını belirten Kömürcü, Almanya'da yaşayan Suriyelilerin toplanarak yaptığı kutlamayı anlatan fotoğrafın, umuda giden yolda yeni Suriye'nin şeklini simgelediğini söyledi.

AA'yı ve tüm çalışanlarını tebrik eden Kömürcü, Yılın Kareleri oylamasına katılmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Kömürcü, haber, fotoğraf ve görüntü konusunda çok seçkin bir yerde olan AA'nın çalışmalarını çok başarılı bulduğunu dile getirerek, "AA, her zamanki gibi dünyanın her köşesinden çok seçkin kareleri, haber değeri taşıyan, belgesel nitelikteki fotoğraflarıyla fevkalade bir seçki hazırlamış." dedi.

Haber kategorisindeki "Çanakkale'deki Zaman Kırılması" fotoğrafının, Türk savunma sanayisinin, geldiği noktayı gözlemleyen gazileri ifade ettiğini söyleyen Kömürcü, "Bu fotoğraf, çok şey anlatan karelerden birisi olarak özetlenebilir." diye konuştu.

Kömürcü, Spor kategorisinde tercih ettiği "Gol Sevinci" fotoğrafının, Türk Milli Takımı'nın elde ettiği başarıyı ve buradaki tabloyu özetlediğini belirterek, Doğal Yaşam ve Çevre kategorisinde de çevre felaketlerinin anlatıldığı birçok fotoğrafın yer aldığını kaydetti.

Bu kategorideki "Zor İmtihan" fotoğrafında, fare ile tilkinin mücadelesinin güzel bir seçki olduğuna dikkati çeken Kömürcü, Günlük Hayat kategorisinde oy verdiği "Müzik Geçidi" fotoğrafının da Ankara'yı anlattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, ankara, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

06:41 Güney Kore devlet başkanı tutuklandı Güney Kore devlet başkanı tutuklandı
01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 07:27:20. #1.13#
SON DAKİKA: Kömürcü, Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.