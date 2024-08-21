Konak Belediye Başkanı Engelli Bireyleri Buluşturmak İstiyor

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(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Engelli Bireyleri Koruma ve Eğitim Vakfı (EBKOV) iş birliğiyle hizmet veren Engelsiz Yaşam Köyü'nden daha fazla yararlanılabilmesi için engelli nüfusunun en yoğun olduğu mahallelerin muhtarları ile bir araya geldi. Buluşmada muhtarlara seslenen Başkan Mutlu, "Sizlerden isteğimiz mahallelerinizdeki engelli bireyleri burayla buluşturmanız. Servis imkanını belediye olarak biz sağlıyoruz" dedi.

Konak Belediyesi ve EBKOV iş birliğiyle Yenişehir'de hizmet veren Konak Engelsiz Yaşam Köyü, engelli bireylerin sosyal hayata katılımını sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Başkan Mutlu, ilçede engelli nüfusunun en yoğun olduğu 30 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Engelsiz Yaşam Köyü'nde gerçekleşen buluşmada Başkan Mutlu, zihinsel, bedensel engelli ve otizmli çocuklara özel eğitim, rehabilitasyon ve fizyoterapi hizmeti verilen birimlerde incelemelerde bulunurken, muhtarlara da vakıf yöneticileri tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada ilçedeki yoğun engelli nüfusuna dikkati çeken Mutlu, şunları aktardı:

"Konak çok fazla engelli nüfusuna sahip"

"Bu merkezi hem muhtarlarımız hem de Konak Belediye Meclis üyelerimizle gezmek istedik. En çok engelli nüfusuna sahip ilk 30 mahallemizin muhtarlarını buraya davet ettik. Burayı bir görüp tanımanızı istedik. Engelsiz Yaşam Köyü'nün kapasitesi aslında 300 ancak şu an maksimum 100 kişinin yararlandığı bir merkez. Merkezde kullanılmayan boş bungalovlar var, onların nasıl aktif kullanıma sokabiliriz diye incelemelerde bulunduk. Hepinizin emeğine sağlık, çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Konak çok fazla engelli nüfusuna sahip bir ilçe. Dolayısıyla bu merkezden muhtarlarımızın haberinin olmasını istedik. Mahallelerinizde birebir sorunların içerisindesiniz. Engelli bireyleri ve ailelerini bu merkezle nasıl buluşturabiliriz, sizlerin belediyeden ve vakıftan beklentileriniz neler, bunları konuşalım ve somut adımlar atalım diye geldik. Sizlerden isteğimiz mahallelerinizdeki engelli bireyleri burayla buluşturmanız. Servis imkanını belediye olarak biz sağlıyoruz. RAM raporu olduktan sonra bunu yapıyoruz. Bir amacımız da burayı daha çok aktivite, el becerisi ve yaşam becerilerinin geliştiği bir merkez haline getirmek. Engellileri evlerinde de ziyaret edeceğiz ve onların ihtiyaçlarını yerinde saptayacağız. Bu sizlerin desteği ile olacak. Biz burayı daha da canlandırmak ve verilen hizmetleri arttırmak istiyoruz. Engelli ailelerinin hayat boyu masrafı çok fazla. Amacımız buradaki hizmetlerden daha fazla kişinin faydalanmasını sağlamak."