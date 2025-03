Konak Belediye Başkanı Mutlu, Kadınlarla Bir Araya Geldi: "Hakkımız İçin Mücadelemizden Bir Adım Bile Geri Gitmeyeceğiz"

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin düzenlediği Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde kadınlara seslenen Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, " İzmir, bugün özgürse; bütün ülkenin gıptayla baktığı bir şehirse sizin sayenizde. Hakkımız için, eşitliğimiz için mücadelemizden bir adım bile geri gitmeyeceğiz. Birlikte yan yana, omuz omuza yürümeye devam" dedi. Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde de kadınlarla bir araya gelen Mutlu, "Evimizden başlayarak, kendi hayatımızı, ailemizi, Konak'ı, İzmir'i ve Türkiye'yi dönüştürebilecek güç kadınların elinde. Bir kadın değişirse, dünya değişir" diye konuştu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü Alsancak'ta Konak Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle kutlayan kadınlar, Kıbrıs Şehitleri Caddesi girişinde kurulan sahne önünde dayanışma için bir araya geldi. Mor balonların şiddet mağduru kadınlar için gökyüzüne salındığı etkinliğe Mutlu'yla birlikte Konak Belediyesi Meclis üyeleri, muhtarlar, CHP Kadın Kolları Üyeleri, kadın dernekleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Etkinlikler kapsamında cadde girişine sahne kuruldu. Mor renkli balonlarla süslenen etkinlik alanına kadınlar da mor fularlarıyla katıldı. Konak Belediyesi Kadın Perküsyon Topluluğu ve Konak Kültür Orkestrası'nın sahne aldığı etkinlikte kadınlar, şiddete düdük çalarak tepki gösterdi. Etkinlik sırasında kadınlar, şiddet mağduru olan ve katledilerek hayattan koparılan kız kardeşleri için ellerindeki mor renkli balonları aynı anda gökyüzüne saldı.

Etkinlikte yaptığı konuşmada kadınların gücüne vurgu yapan Mutlu, kadınlara "İyi ki varsınız" diye seslenerek, şunları söyledi:

"İzmir'in kadınları, Konak'ın kadınları her yerde"

"Sevgili kız kardeşlerim, İzmir'in güçlü kadınları; dik duran, yılmayan, her alanda öncü olan İzmir bugün özgürse; bugün bütün ülkenin gıptayla baktığı bir şehirse, sizin sayenizde. İyi ki varsınız… Bugün eşitlik için, özgürlük için, hayatın her alanında verdiğimiz hak mücadelesi için bir aradayız. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günümüz kutlu olsun. Bugün, burada birbirimize daha çok kenetleniyoruz. 'Susma haykır, kadınlar vardır' diyoruz. 'Kadınlar her yerde' diyoruz. İzmir'in kadınları, Konak'ın kadınları her yerde' diyoruz. Alanlardayız, meydanlardayız, sokaktayız. Hakkımız için, eşitliğimiz için mücadelemizden bir adım ile geri gitmeyeceğiz. Başımızı bir santim bile eğmeyeceğiz."

"İzmir'de kadın devrimi" vurgusu

Mutlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimlerde İzmir'de kadın devrimi gerçekleştirdiğini dile getirerek konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Genel Başkanımız, bu dönem İzmir'de bir kadın devrimi yarattı. Biz sekiz kadın belediye başkanı, görevimizin başındayız. Sizlerin desteğiyle de çok başarılı olmak için çalışıyoruz ki bizden sonra gelenlerin önünü açalım. Kadınların siyasette hak ettiği yerde olmasını sağlayalım. Konak'ta toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak, hayata geçirmek için çok çalışıyoruz. Küresel cinsiyet eşitsizliği raporuna göre 146 ülke arasında 127'nciyiz. Biz, bu utanç karnesini düzeltmek için mücadele ediyoruz. Neşeleneceğiz, birilerine inat güleceğiz, sokaklarda eğleneceğiz ve 'Konak'ta kadınlar var' diyeceğiz."

"Konak'ta kadınlar her yerde"

Mutlu, geride kalan bir yıllık görev sürecinde kadın odaklı çalışmalarını da art arda sıraladı. Belediyede göreve başlayan kadın süpürgecilerden, çok yakında sanayide işbaşı yapacak kadın CNC operatörlerine istihdam atağından söz eden Mutlu, İş'te Konak İstihdam Ofisi sayesinde 200 kadının işe yerleştiğini aktardı. 11 ücretsiz kreşle kadınların iş yaşamına katılmasına destek olduklarını vurgulayan Başkan Mutlu, Mutluluk Kahveleri, engelli merkezi gibi hizmetlerin de en çok kadınların yararına olduğunu aktararak, "Artık Konak'ta kadınlar her yerde" ifadelerini kullandı.

Mor Minibüs geliyor

Kadınların sağlığını da önemsediklerini ve ücretsiz servislerle sağlık taraması için merkezlere götürdüklerini sözlerine ekleyen Mutlu, Psikososyal Destek Merkezi'nin kapsamının genişletileceğini ve Mor Minibüs'ün devreye gireceğini bildirerek, "Önümüzdeki günlerde size sürprizlerimiz var. Bir Mor Minibüs projemiz var. Evinden çıkıp bizim merkezlerimize gelemeyen kadınlara biz gideceğiz. Psikososyal Destek Merkezi hizmeti evlere gidecek" dedi.

Mutlu kadınların alkışları eşliğinde konuşmasını, şu cümlelerle noktaladı:

"Omuz omuza yürümeye devam"

"Şiddetin her türlüsüne karşı ama sömürülen kadınların yanında, emekçi kadınların yanında olmaya devam edeceğiz. Yola çıktığımızda söylediğimiz gibi adil bir kent, eşit yurttaşlık için herkesin kendisini eşit hissettiği, mutlu hissettiği bir Konak için çalışmaya devam ediyoruz. Sevgili kız kardeşlerim, birlikte yan yana, omuz omuza yürümeye devam."

Beştepeler'den güçlü mesaj: Bir kadın değişirse, dünya değişir

Mutlu, Kıbrıs Şehitleri'ndeki etkinliğin ardından Dominik Caddesi'ndeki Kadınlar Günü Kermesi'ni de ziyaret etti. Konaklı kadınların el emeği ürünlerinin değerlendiği kermeste stantları tek tek gezen Mutlu'nun bir sonraki durağı ise Beştepeler Sosyal Tesisleri oldu. Burada Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ile birlikte düzenlenen 'Kadın ve Çocuk Hakları' söyleşisinde kadınlarla buluşan Mutlu, bölgede yaşayan kadınların sorun ve taleplerini dinledi.

Mutlu, "Kadınlar bir gün çalışmasa dünyayı durduracak güce sahip. Biz bu gücümüze önce vakıf olmak istiyoruz. Bu farkındalıkla neler yapabileceğimizi, bu dünyayı nasıl değiştirebileceğimizi gösterelim. Evimizden başlayarak, kendi hayatımızı, ailemizi, Konak'ı, İzmir'i ve Türkiye'yi dönüştürebilecek güç kadınların elinde aslında. Bir kadın değişirse, dünya değişir" diye konuştu.

ÇYDD İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, önceki dönem Şube Başkanı Onur Hava Ertürkan ve Konak Belediye Meclis Üyesi Işık Doğusoy'un da katıldığı etkinlikte, Avukat Rabia Polat ile Damla Arayıcı, kadınlara hakları konusunda detaylı bilgi verdi.

Toplantıda Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde kadınlara yönelik başlayacak yeni hizmetler de değerlendirildi. Buna göre, hizmetler için tesisin bir katı tamamen kadınlara ayrılacak. Bu katta kadınlar eğitim ve sosyal faaliyetlerini gerçekleştirecek. Kadınlardan gelen talep doğrultusunda tesise bir de spor salonu kazandırılacak. Tesiste bir de çocuk ve gençlerin yararlanacağı kütüphane ve etüt merkezi oluşturulacak. Ayrıca kadınların yoğun isteği üzerine okuma yazma kursu da başlayacak.