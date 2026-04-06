Konak Belediyesi Ruhsat Düzenlemesi ve Komisyon Kararları

06.04.2026 21:49
Konak Belediyesi'nde Nisan ayı ilk birleşiminde önemli konular görüşüldü. 2025 Yılı Denetim Komisyon raporu, yeni komisyonların kurulması ve esnaf ruhsat düzenlemesi gibi maddeler değerlendirildi. Başkan Mutlu, gençlik sorunları ve kültürel faaliyetlerin artırılması amacıyla komisyonların isim değiştirdiğini açıkladı.

Konak Belediye Meclisi'nin Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği nisan ayı ilk birleşiminde, 2025 Yılı Denetim Komisyon raporu değerlendirildi ve Encümen ile İhtisas Komisyonları seçildi. Başkan Mutlu, toplantı açılışında Çağlayan Deniz Kaplan'ın Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiğini açıkladı. Ayrıca, önceki adı 'Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu' olan komisyon, artan gençlik sorunları ve kültür-sanat faaliyetlerinin artırılması amacıyla 'Eğitim, Gençlik ve Spor Komisyonu' ile 'Kültür ve Sanat Komisyonu' olarak ikiye ayrıldı.

Toplantıda, esnafı rahatlatacak ruhsat düzenlemesi gündemde tutuldu. İşyeri ruhsat ve belge ücretlerinin, fiziksel büyüklük, konum ve ticari faaliyet yoğunluğu gibi kriterlere göre yeniden düzenlenmesi planlandı. Başkan Mutlu, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile kurulan komisyonda sunum yapıldığını ve onay alındıktan sonra meclise getirildiğini ifade etti. Bu düzenlemenin demokratik bir uygulama olduğunu vurgulayan Mutlu, esnafın zor durumda olduğunu ve ekonomik kriz nedeniyle alışveriş yapamayan vatandaşları korumak için çaba gösterdiklerini söyledi. Soru işaretlerini gidermek için meclis üyelerinin iki günlük yoğun mesai planlandığı belirtildi.

Diğer gündem maddeleri arasında, Konak Belediyesi ile Yaşar Üniversitesi arasında kültürel, sanatsal ve eğitsel iş birliği protokolü oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Konak'ta yaşayan gençlerin belediyenin spor tesislerinden ücretsiz veya sembolik ücretle yararlanmasına ilişkin rapor da oy birliğiyle onaylandı. Encümen ve İhtisas Komisyonları üyeleri belirlendi, bunlar arasında İmar, Plan ve Bütçe, Hukuk, Eğitim, Gençlik ve Spor, Sosyal Hizmet, Sağlık ve Engelsiz Yaşam, Esnaf, İklim Değişikliği ve Çevre, Turizm Geliştirme, Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Dirençli Kentler ve Kentsel Yenileme, Bağımlılıkla Mücadele, Sokak Hayvanlarını Koruma, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler, İnsan Hakları ve Emek, Sosyal Politikalar, İleri Yaş Çalışmaları, Kooperatifler ve Pazaryerleri ile Kültür ve Sanat Komisyonları yer aldı.

ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
Kanlı pusu Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu Kanlı pusu! Minibüsünü park ederken kurşunların hedefi oldu
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar Önce kaza yaptılar, sonra ortalığı karıştırdılar
Bolu Belediyesi’nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı Bolu Belediyesi'nde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 kişi serbest bırakıldı

21:28
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
21:16
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
21:05
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
20:24
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık
Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
20:22
Savaştan kaçmıyorlar Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Savaştan kaçmıyorlar! Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
19:44
JPMorgan Chase CEO’sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
JPMorgan Chase CEO'sundan İran savaşının enflasyonu kalıcı hale getirebileceği uyarısı
