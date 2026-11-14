Konak Belediyesi 6 ayda 23,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı - Son Dakika
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Konak Belediyesi 6 ayda 23,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı

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Konak Belediyesi 6 ayda 23,5 ton ömrünü tamamlamış lastiği geri dönüşüme kazandırdı
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Konak Belediyesi, LASDER ile imzalanan protokol kapsamında 6 Mayıs 2026 sonrasındaki 6 ayda ilçe genelinden toplanan 23,5 ton ömrünü tamamlamış araç lastiğini geri dönüşüme kazandırdı. Lastikler çocuk parkları, koşu pistleri ve asfalt karışımlarında yeniden değerlendiriliyor.

(İZMİR)- Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) ile imzalanan protokol kapsamında ilçede toplanan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini ekonomiye ve çevreye geri kazandırıyor. Çalışmalar kapsamında 23,5 ton ömrünü tamamlamış araç lastiği geri dönüşüme dahil edildi.

Çevre kirliliğinin önlenmesi ve "Sıfır Atık" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını aralıksız sürdüren Konak Belediyesi, doğada uzun yıllar çözünmeden kalan ömrünü tamamlamış araç lastiklerini geri dönüşüme kazandırılıyor. Konak Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün, Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışmalarla, yetki ve sorumluluk alanındaki atıklar çevreye zarar vermeden geri dönüşüme alınıyor.

23,5 TON LASTİK YENİDEN HAYAT BULDU

Protokolün hayata geçirildiği 6 Mayıs 2026 tarihinden sonraki 6 ay içerisinde, ilçe genelinden toplanan toplam 23 bin 580 kilogram (23,5 ton) ömrünü tamamlamış araç lastiği geri dönüşüme kazandırıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen LASDER aracılığıyla geri dönüşüm yolculuğuna çıkan lastikler, farklı sektörlerde yeniden değerlendirilerek ülke ekonomisine ve sürdürülebilir çevreye katkı sağlıyor.

ÇOCUK PARKLARINDAN YOLLARA KADAR PEK ÇOK ALANDA KULLANILIYOR

Geri dönüşüm tesislerinde işlenen ömrünü tamamlamış araç lastikleri, dolgu malzemesi olarak çocuk oyun parkları, koşu pistleri ve suni çim sahalarda; asfalt karışımlarına eklenerek daha dayanıklı ve sessiz yol yüzeylerinin oluşturulmasında kullanılıyor. Ayrıca kauçuk esaslı farklı kalıp ürünlerin ve taban malzemelerinin üretiminde ikincil ham madde olarak yeniden değerlendiriliyor.

Kaynak: ANKA
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