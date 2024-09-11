Konak Belediyesi Engelli Bireylere Ev Ziyaretleri Başlattı

Güncel

(İZMİR)- Konak Belediyesi, ilçede yaşayan engelli birey ve ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla örnek bir çalışma başlattı. Belirlenen adreslere psikolog ve sosyologdan oluşan bir ekiple ev ziyaretleri başlatan Konak Belediyesi, psikolojik ve sosyal yardım taleplerine hızla yanıt veriyor.

Toplumun tüm kesimlerine dokunan hizmetleriyle sosyal belediyecilik alanında fark yaratan Konak Belediyesi, engelli bireylere yönelik çalışmalarına da hız verdi. Engelli nüfusunun yoğun olduğu ilçede engelli bireylerin yanı sıra birlikte yaşadıkları ailelerinin de yaşamlarını kolaylaştırmayı amaç edinen Konak Belediyesi, "Engelsiz yaşam için el ele" sloganıyla örnek bir çalışma hayata geçirdi. Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışma kapsamında belirlenen adreslere psikolog ve sosyolog eşliğinde ev ziyaretleri başlatıldı. Sokak sokak gezerek engelli bireyler ve ailelerini evlerinde ziyaret eden ekipler, psikolojik ve sosyal yardım taleplerine hızla yanıt veriyor.

İhtiyaçlar yerinde tespit ediliyor

Ziyaretler esnasında yapılan sosyal inceleme anketiyle belirlenen gıda, onarım, ev eşyası, tekerlekli sandalye, kıyafet, evde bakım ve gıda gibi ihtiyaçlar belediyenin imkanları doğrultusunda ücretsiz olarak karşılanıyor. Öte yandan psikolojik destek almak isteyen engelli bireyler ve aileleri de Psikososyal Destek Merkezi ya da Engelsiz Yaşam Köyü'ne yönlendiriliyor. Engelli bireyler ve aileleri talepleri doğrultusunda psikologla yapacakları görüşmeye belediyenin ücretsiz 'Engelsiz Servis' hizmeti ile evinden alınıp götürülüyor ve daha sonra yeniden evine ulaştırılıyor.

Mutlu: Engelleri kaldırmak öncelikli sorumluluğumuz

Engelli hanelerinin ihtiyaçlarını yerinde tespit edebilmek amacıyla başlatılan çalışma hakkında bilgi veren Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Engelli bireyler ve ailelerinin hayatını kolaylaştırmak, sosyal yaşam alanlarına katılımlarını sağlamak ve engelleri ortadan kaldırmak yerel yöneticiler olarak bizim öncelikli sorumluluğumuz. Yakın zamanda başlattığımız çalışma kapsamında engelli komşularımızı evlerinde ziyaret ederek ihtiyaçlarını tespit ediyoruz. Ekibimizde yer alan psikolog ve sosyologumuz engelli bireyler ve yakınları ile görüşmeler yaparak ihtiyaçlarının belediyemiz tarafından ücretsiz karşılanmasını sağlıyor. Bu şekilde hem engelli bireylerimizin durumlarını tespit ediyor hem de taleplerini alıyoruz ve isteklerini kısa sürede yerine getiriyoruz" dedi.

Detaylı bilgi ve randevu için arayın

Çalışma hakkında detaylı bilgi ve ücretsiz psikolojik destek almak isteyen engelli bireyler ile aileleri, Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünü 0232 484 22 91 numaralı telefondan arayarak randevu oluşturabilir.