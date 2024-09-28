Konak Belediyesi Kaçak Molozla Mücadelede Kararlı - Son Dakika
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Konak Belediyesi Kaçak Molozla Mücadelede Kararlı

Konak Belediyesi Kaçak Molozla Mücadelede Kararlı

Konak Belediyesi, kaçak moloz dökümüne karşı sürdürdüğü temizlik çalışmalarını hızlandırırken, izinsiz döküm yapanlara cezai işlem uyguluyor. Başkan Mutlu, halkı çevre koruma konusunda duyarlı olmaya çağırdı.

28.09.2024 12:49  Güncelleme: 12:51
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(İZMİR)- Kaçak molozla mücadele eden Konak Belediyesi, döküm gerçekleştirilen alanları hızla temizlerken, moloz döktüğü tespit edilen kişilere ise cezai işlem uygulamayı sürdürüyor. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden Konak Belediye Başkanı Mutlu, "Bu mücadele sadece belediyenin moloz mücadelesi değil aynı zamanda komşularımızın sağlıklı bir çevrede insanca yaşaması için verilen bir mücadeledir" dedi.

Konak Belediyesi'nin ilçenin birçok noktasına yapılan kaçak moloz dökümüne karşı sürdürdüğü mücadele kapsamında belediyenin Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Zabıta Müdürlükleri teyakkuza geçti. Yasal başvurusunu yaparak molozunun alınmasını isteyen vatandaşa hizmet düzenli olarak ulaştırılırken bir yandan da yasaya aykırı olarak yapılan, çevre kirliliğine yol açan ve halk sağlığını tehdit eden kaçak moloz dökümüyle mücadele ediliyor. Moloz dökülen alanlar ekipler tarafından hızla temizlenirken, izinsiz moloz döktüğü tespit edilen kişilere ise cezai işlem uygulanıyor.

"Çevre düşmanlarıyla birlikte mücadele edelim"

Konak'ın daha temiz, daha yaşanır, daha sağlıklı bir kent olması için 7/24 sürdürdükleri çalışmalar arasında kaçak molozla mücadeleyi ciddiyetle ele aldıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, vatandaşa da destek çağrısı yaptı. Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana daha temiz bir Konak için seferber olduk. Filomuzu güçlendirecek araç alımları için düğmeye bastık. Temizlik çalışmalarımızı hızlandırdık. Moloz alım çalışmalarımız ise dur durak bilmeden sürüyor. Yasal çerçevede işlemlerini yaptıran tüm Konaklı komşularımıza teşekkür ediyorum. Ancak ne yazık ki yasa demeden, çevre ve insan sağlığı demeden, kaçak moloz dökümüyle karşılaşıyoruz. Bunun önüne geçmek için belli bölgelere kameralı sistem kurduk. Ekiplerimiz döküm yaptığı tespit edilen kişilere yasal işlem uyguluyor. Bu mücadele, sadece belediyenin moloz mücadelesi değil aynı zamanda komşularımızın sağlıklı bir çevrede insanca yaşaması için verilen bir mücadeledir. Halkımızı bu konuda destek olmaya davet ediyoruz. Kaçak döküm görürlerse belediyemize bildirdikleri takdirde en kısa sürede gerekli işlem yapılacaktır. Çevre düşmanlarıyla birlikte mücadele edelim, ilçemizin hiçbir noktasının kirletilmesine izin vermeyelim" diye konuştu.

Topyekun mücadele

Ev ve dükkan tadilatı, eski eşyaların atılması gibi nedenlerle moloz çıkarması gereken vatandaş, Konak Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden e-belediye sekmesini tıklayarak başvuru ve ödemelerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Ayrıca 0232 484 53 00 numaralı telefondan ya da belediyenin Basmane'de bulunan binasına gelip Fen İşleri Müdürlüğüne bizzat başvuruda da bulunulabiliyor. Öte yandan kaçak molozla ya da kaçak moloz dökümüyle karşılaşan vatandaşlar 0232 484 15 10 numaralı telefondan ya da 444 35 66 WhatsApp hattından şikayetlerini anında bildirebiliyor.

Kaynak: ANKA

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