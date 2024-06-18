Konak Belediyesi Kurban Bayramı Dayanışmasına Büyük Destek - Son Dakika
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Konak Belediyesi Kurban Bayramı Dayanışmasına Büyük Destek

Konak Belediyesi'nin başlattığı Kurban Bayramı dayanışmasına Konaklılardan gelen büyük destek artarak devam ediyor. Bayram boyunca sürecek dayanışma kapsamında yapılacak kurban bağışı için (0232) 425 04 34 numaralı telefondan başvuru alınıyor.

18.06.2024 12:17
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin başlattığı Kurban Bayramı dayanışmasına ilk günden büyük destek yağdı. Bayram boyunca devam edecek dayanışma kapsamında yapılacak kurban bağışı için (0232) 425 04 34 numaralı telefondan başvuru alınıyor.

Konak Belediyesi'nin başlattığı Kurban Bayramı dayanışmasına Konaklılardan gelen büyük destek artarak devam ediyor. Hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dayanışma kapsamında bayramın ilk gününden itibaren gelen kurban bağışları, sıcak yemek ikramı olarak sofralarda yer buluyor. Bayram öncesinde duyurusu yapılan dayanışmaya destek yağıyor.

Dayanışma çığ gibi büyüyor

Kurban Bayramı dayanışmasıyla, bayramın ilk gününde Konaklı hayırseverlerin bağışladığı kurban etinden 62 aile yararlandı. Belirtilen adreslerden alınan kurban etleri Konak Belediyesi'nin aşevine getirilerek, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmak üzere kavurma haline getirildi. Ailelere yemeğin yanı sıra Konak Belediyesi'nin gıda kolisi de ulaştırıldı. Kurban Bayramı dayanışmasıyla, bayram bitiminde 300 aileye ve toplamda bin 200 Konaklıya ulaşılması hedefleniyor.

Bayram boyunca sürecek

Kurban Bayramı boyunca sürecek dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, (0232) 425 04 34 numaralı telefondan başvuru yapabiliyor. Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak belediyenin aşevine ulaştırıyor. Toplanan bağışlar soğuk zincir oluşturularak korunurken, bağışın alınmasından sofraya gelene dek tüm aşamalarda hijyen kurallarına dikkat ediliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Kurban Bayramı Dayanışmasına Büyük Destek - Son Dakika

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