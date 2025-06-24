Konak Belediyesi'nden Çocuklar İçin Yaz Programı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin semt merkezlerinde düzenlediği Çocuk Yaz Programı'na başvurular, 26 Haziran Perşembe gününe kadar devam ediyor.

Konak Belediyesi, karnelerini alan ve yaz tatiline başlayan çocuklar için zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirebilecekleri Çocuk Yaz Programı'nı hazırladı. Belediyenin altı merkezinde, ondan fazla etkinlik içeriğiyle düzenlenen program, 7-10 ve 11-14 yaş gruplarına yönelik olacak.

30 Haziran'da başlayacak kurslar için son başvuru tarihi ise 26 Haziran 2025 olarak belirlendi. Kayıtlar, Konak Belediyesi'nin 444 35 66 numaralı WhatsApp hattı üzerinden yapılacak.

Çocuk Yaz Programı, Ballıkuyu, Gültepe ve Aziziye Semt Merkezleri, Toros ve Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Mersinli Kurs Merkezi'nde faaliyet gösterecek. Haftanın üç günü yapılacak atölye, ders ve geziler temmuz ayı boyunca devam edecek.

Kültürel miras gezileri de düzenlenecek

Programda çocuklar için felsefe, drama, sağlıklı beslenme, ekoloji ve geri dönüşüm, orf müzik, ebru, deney ve bilim, çocuk hakları atölyeleri ile satranç eğitimi ve robotik kodlama branşları yer alacak. Öte yandan, çocuklar için kültürel miras gezileri de düzenlenecek.