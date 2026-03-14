Konak'tan Tarihi Kent Merkezindeki Camiler İçin Dijital Rehber

Konak Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla İzmir'in tarihi kent merkezinde yer alan cami ve mescitleri tanıtmak amacıyla dijital kitapçık oluşturdu. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Kentimizin Mirası: Konak Camilerinden Bir Seçki" başlıklı çalışmada, ibadet yapılarının mimari özellikleri, süslemeleri ve tarihçelerine ilişkin bilgilere yer verildi.

Konak Belediyesi'nin internet sitesinde yer alan https://konak.bel.tr/tr/kulturel-miras-rotalari/kentimiz-mirasi-konak-camilerinden-bir-secki adresinden kolaylıkla ulaşılabilen kitapçık ile Google Maps'te yer alan bilgilendirme metinleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. Konak ve Kemeraltı çevresindeki tarihi camileri keşfetmek isteyenler için rehber niteliği taşıyan kitapçık, kentin tarihi ve mimari değerlerinin daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlamayı amaçlıyor.