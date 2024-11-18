Konak Belediyesi\'nden Kadına Şiddetle Mücadele Eğitimi

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(İZMİR) - Kadına şiddetle mücadeleye yönelik önemli adımlar atan Konak Belediyesi, semt merkezleri aracılığıyla ulaştığı kadınları hakları konusunda bilinçlendiriyor. Hayata Destek Derneği iş birliğiyle başlatılan "Şiddetten Korunmada Haklar ve KADES" eğitimi kapsamında kadınlara şiddetin çeşitleri, şiddet veya istismar karşısında başvurabilecekleri yerler ve yararlanabilecekleri haklar anlatılıyor.

Giderek artan kadına şiddetle mücadelede konusunda sivil toplum kuruluşlarıyla el ele veren Konak Belediyesi, Hayata Destek Derneği iş birliğiyle Konaklı kadınlara "Şiddetten Korunmada Haklar ve KADES" eğitimi düzenledi. Aziziye Semt Merkezi'nde gerçekleşen eğitime kursiyerleri yanı sıra bölgede yaşayan çok sayıda kadın katıldı. Hayata Destek Derneği'nden Sosyolog Seren Özçelik tarafından verilen eğitim kapsamında şiddetin çeşitleri, şiddet veya istismar gören kadınların başvurabileceği yerler ve yaralanabileceği haklardan bahsedildi. Ayrıca şiddet gören kadınların acil durumlarda kullanması amacıyla geliştirilen Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında detaylı bilgilendirmede bulunuldu. Kadınların hakları konusunda merak ettiklerini sorma fırsatı da yakaladığı eğitimin tüm semt merkezlerinde verilmesi planlanıyor.

"Haklarınızı bilirseniz kendinizi korumayı da bilirsiniz"

Şiddetin çok farklı türleri olduğuna dikkat çeken Sosyolog Özçelik, "En çok bilinen şiddet türü fiziksel şiddet fakat bunun dışında psikolojik, cinsel, ekonomik, dijital ile kaynaklara ve fırsatlara erişimi kısıtlama gibi farklı şiddet türleri de var. Bunları çok bilmiyoruz. Bu şiddetlere de maruz kaldığınızda savcılığa veya emniyet güçlerine suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Haklarınızı bilirseniz kendinizi korumayı da bilirsiniz" dedi.

Acil durumlar için KADES

Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) son yıllarda giderek artan şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve şiddet anında kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirilmiş bir uygulama olduğunu kaydeden Özçelik, pek çok kadının bu uygulamadan haberdar olmadığını söyledi. Özçelik, "KADES, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri engellemek adına Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlarda kullanılabilecek acil müdahale uygulamasıdır. Akıllı telefonlara indirilecek bu uygulama ile Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyor. Uygulamaya basıldığında emniyet güçleri olay yerine gelecektir. Emniyet güçlerinin olay yerine gelebilmesi için telefonlarınızda konum bilgisi mutlaka açık olmalı" ifadelerini kullandı.