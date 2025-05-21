Konak Belediyesi'nden Kapsayıcı Afet Stratejisi Semineri - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Kapsayıcı Afet Stratejisi Semineri

Konak Belediyesi, engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için afet stratejisi ve risk azaltma yöntemleri üzerine bir seminer düzenledi. Uzmanlar, afet öncesi ve sonrası erişilebilirliğin önemini vurguladı.

21.05.2025 11:31
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(İZMİR) - Konak Belediyesi; Afet Dayanışma Ağı ve İzmir Kültürpark Rotary Kulübü işbirliğinde düzenlenen "Engelli, Yaşlı ve Özel Gereksinimli Bireyler için Afet Stratejisi ve Risk Azaltma Yöntemleri" seminerine ev sahipliği yaptı.

Konak Belediyesi Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte Sosyal Pedagog, Erişilebilir Kent Düzenlemeleri ve Engelsiz Turizm Uygulamaları Uzmanı Adem Kuyumcu katılımcılara afet öncesi hazırlıklarda ve afet sonrasında erişilebilirliğin önemini anlattı.

"Afetlere hazır mıyız?" sorusunun sorulduğu semineri Konak Belediyesi Afet İşleri Müdürü Şebnem Firdevs Karakaya ile Konak Afet Merkezi (KAM) Arama Kurtarma Timi de takip etti.

Temelinde dayanışma var

Seminerin açılış konuşmasını gerçekleştiren Karakaya, belediyesinin kapsayıcı bir afet stratejisi oluşturma çabasında olduğunu vurguladı. Karakaya şunları söyledi:

"Afetler, hepimizin yaşamını aniden ve derinden etkileyebilecek olaylardır. Ancak bazı bireyler; yaşlılar, engelliler ve özel gereksinimli vatandaşlar, çok daha kırılgan hale gelir. Bu nedenle afet yönetimi süreçlerinde kapsayıcı, eşitlikçi ve erişilebilir çözümler üretmek, yerel yönetimlerin en önemli sorumlulukları arasındadır. Konak Belediyesi olarak tüm toplum kesimlerini içe alan, dayanışma temelli afet hazırlık kültürü oluşturmak için çalışıyoruz."

"Engelleri yaratanlar da engelleri kaldıranlar da insanlardır"

Adem Kuyumcu da sunumunda afet stratejisinde erişilebilirliğin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin yüzde 96'sının deprem kuşağında olduğunu hatırlatan Kuyumcu, deprem ve afetlere hazırlıkta neler yapılması gerektiği hakkında da bilgi verdi.

Merkezi yönetimden yerel yönetimlere, arama kurtarma ekiplerinden bireysel hazırlıklara toplumun her kesiminin afetlere hazır olması gerektiğini dile getiren Kuyumcu, engelli, yaşlı ve özel gereksinimli bireyler için erişilebilirliğin altını çizdi.

Kuyumcu, "Engelleri yaratanlar da engelleri kaldıranlar da insanlardır. 'Hepimiz engelli adayıyız' ifadesi çok kullanılıyor. Yapmayalım. Engellilik bir tercih değildir, aday olunmaz. Engellilik zor ve zorunlu bir yaşam biçimidir" dedi.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Kapsayıcı Afet Stratejisi Semineri - Son Dakika

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