Konak Belediyesi'nden Olumlu Ebeveynlik Eğitimi - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Olumlu Ebeveynlik Eğitimi

Konak Belediyesi ve Uluslararası Göç Örgütü iş birliğinde düzenlenen 'Olumlu Ebeveynlik Eğitimi', öğretmenlere ebeveynlik becerilerini geliştirmeyi ve velilerle etkili iletişim kurmayı amaçlıyor. Eğitim, çocukların sağlıklı gelişim süreçlerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

12.12.2024 11:53  Güncelleme: 12:38
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(İZMİR)- Konak Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde 'Olumlu Ebeveynlik Eğitimi' verildi. Pozitif ebeveynlik üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen eğitime Konak Belediyesi'nin 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim verdiği Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde görev yapan öğretmenler katıldı.

Konak Belediyesi ile Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde personel içi kapasite geliştirme kapsamında Beştepeler Sosyal Tesisleri'nde "Olumlu Ebeveynlik Eğitimi" düzenlendi. Eğitime Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde 3-5 yaş arası çocuklara ücretsiz okul öncesi eğitim veren Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde görev yapan öğretmenler katıldı. Pozitif ebeveynlik üzerine farkındalık oluşturmak amacıyla verilen eğitimle hem öğretmenlerin kendi ebeveynlik süreçlerini desteklemek hem de velilerle iletişimini güçlendirmek hedefleniyor.

Sorunlar ve çözüm yolları masaya yatırıldı

İzmir Mobil Psikososyal Destek Ekibi'nden Psikolog Danışman Selen Karaoğlu tarafından verilen eğitimde öğretmenlerin hem çocuklarla hem de velilerle en doğru şekilde iletişim kurabilmesinin yolları masaya yatırıldı. Karaoğlu, özgüveni yüksek ve sağlıklı çocuklar yetiştirebilmenin, istenmeyen davranışları ve ebeveynlikle ilgili kaygıları yönetebilmenin çok önemli olduğunu söyledi. Yaklaşık 4 saat süren eğitimde ebeveynlik, ebeveynliği etkileyen faktörler, çocuğun karakteri, ebeveynlik stilleri, olumlu ebeveynlik, çocuklarda istenmeyen davranışların nedenleri ve istenmeyen davranışlar için çözüm yolları detaylı bir şekilde ele alındı.

Över: İş birliğine açığız

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Proje Asistanı Gökben Över de eğitim sürecindeki küçük çocuklarla ve velilerle direkt etkileşim içinde olan öğretmenlerin farkındalığını geliştirmek üzere verilen eğimin oldukça önemli olduğunu belirterek, "Konak Belediyesi ile iş birliğine her zaman açığız" dedi.

Kaynak: ANKA

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