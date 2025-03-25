Konak Belediyesi'nden Rakım Elkutlu Caddesi'nde Kapsamlı Yenileme - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Rakım Elkutlu Caddesi'nde Kapsamlı Yenileme

Konak Belediyesi, Rakım Elkutlu Caddesi'nde doğalgaz ve altyapı çalışmalarının ardından üstyapı yenileme çalışmalarına başladı. 1500 ton asfalt serilen caddede kaldırımlar da onarılıyor. Yerel halk, yapılan çalışmalarla modern bir çevreye kavuşmanın heyecanını yaşıyor.

25.03.2025 12:15  Güncelleme: 13:29
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, doğalgaz ve diğer altyapı çalışmalarının tamamlandığı ilçenin en uzun caddelerinden Rakım Elkutlu'da üstyapıyı yeniliyor. Caddeye bin 500 ton asfalt seren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kaldırımları onarıyor.

Konak Belediyesi, ilçede farklı kurumlarla eşgüdüm halinde gerçekleştirilen çalışmalarla alt ve üst yapıları yeniliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) ve İzmirGaz'ın, ilçenin en uzun caddelerinden Rakım Elkutlu'da altyapı çalışmalarını tamamlamasının ardından Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri de bin 500 ton asfaltı caddeye serdi. Kaldırım yenileme çalışmalarının devam ettiği bölgede yaşayan vatandaşlar doğalgaza kavuşacak olmanın mutluluğunu yaşarken, 7 metre genişliği ve 900 metre uzunluğu bulunan cadde de yepyeni ve kullanışlı bir nitelik kazanıyor.

Alt ve üst yapı harekatı

Konak'ı hep birlikte daha güzel bir geleceğe taşımaya kararlı olduklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konak'ın çehresini değiştirmek ve vatandaşlarımıza daha modern, daha yaşanabilir bir çevre sunmak adına çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İlçemizin en önemli arterlerinden biri olan Rakım Elkutlu Caddesi, altyapıdan üst yapıya kadar kapsamlı bir yenileme sürecinden geçiyor. Bölgedeki komşularımız ilk kez doğalgaza kavuşmanın sevincini yaşarken, biz de onlara konforlu bir yaşam alanı sunmanın gururunu taşıyoruz. Kentimizin her köşesini daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nden Rakım Elkutlu Caddesi'nde Kapsamlı Yenileme - Son Dakika

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