Konak Belediyesi'nden Vergi Ödemelerine Kolaylık

(İZMİR) - Konak Belediyesi, Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergisi ödemeleri için vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla yeni vezneleri devreye aldı. Vergi mükellefleri, vezne ve bankaların yanı sıra e-devlet, e-belediye kanalları üzerinden online ödeme de yapabiliyor.

Konak Belediyesi, 2025 yılı Emlak, Çevre Temizlik ve İlan Reklam vergilerinin ilk taksitini ödeyecek mükellefler için ek vezne kolaylığı sağladı. Belediyenin Eşrefpaşa Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi içerisinde yer alan Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, Basmane'deki ana hizmet binası ve Yağhaneler hizmet binasındaki vezneleri rutin işleyişine devam ederken, yeni vezneler de ayın belli günlerinde hizmet verecek. 26-27 Mayıs tarihlerinde Gültepe Semt Merkezi, 28-29-30 Mayıs tarihlerinde ise Güzelyalı Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeki vezneler ödeme kabul edecek.

Son ödeme tarihi 2 Haziran

Vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması adına, Eşrefpaşa'daki Mali Hizmetleri Müdürlüğü vezneleri, 31 Mayıs- 1 Haziran tarihlerine denk gelen hafta sonunda da açık olacak.

Ay sonunun hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle, haziranın ilk iş günü de vezneler ödeme kabul edecek. 2 Haziran Pazartesi günü Mali Hizmetler Müdürlüğü vezneleri, Basmane'deki ana hizmet binası ve Yağhaneler hizmet binasındaki veznelerinde ödeme yapılabilecek. Ayrıca mükellefler e-devlet ve e-belediye kanallarının yanı sıra T.C Kimlik Numarası veya kentli numarası ile Vakıfbank ve Halkbank şubelerinden de vergi ödeyebiliyor.