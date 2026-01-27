Konak'ın Arama Kurtarma Timi Eğitimlerini Tamamladı - Son Dakika
Konak'ın Arama Kurtarma Timi Eğitimlerini Tamamladı

27.01.2026 09:49  Güncelleme: 10:55
Konak Belediyesi'nin Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), AFAD akreditasyon eğitim sürecini başarıyla tamamladı. Timi kutlayan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, ekiplerin son aşamada akreditasyon sertifikası alacaklarına inancının tam olduğunu belirtti.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin hayat kurtaracak timi KAM, akreditasyon eğitim sürecini tamamladı. Bundan sonraki aşamada AFAD tarafından atanacak mentör eşliğinde çalışmalarını sürdürecek olan ekip, uygulamalı sınavın ardından AFAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanacak.

Konak Belediyesi Afet Merkezi Arama Kurtarma Timi (KAM), İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) İzmir İl Müdürlüğü'nün Bornova'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen "Afet Farkındalık, Haberleşme, Temel Kampçılık, Yangın ve İlkyardım" eğitimlerini başarıyla tamamladı. Kurumun uzman eğitmenleri tarafından verilen teorik ve uygulamalı eğitimlerden geçer not alan ekip, akredite olmak için gerekli olan son eğitimleri de bitirmiş oldu. Çalışmalarına tam gaz devam eden KAM timi sonraki aşamada, AFAD Başkanlığı tarafından atanacak mentör ile sürece devam edecek. Gerekli hazırlıkların tamamlanmasının ardından ise tüm ekip, son defa sınav için sahaya inerek akreditasyon sürecini tamamlayacak.

"Her canın ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz"

KAM ekibini kutlayan ve akreditasyon sertifikasını alacaklarına inancının tam olduğunu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Deprem, sel, yangınlarla sık karşılaştığımız bir coğrafyada yaşıyoruz. Yerel yöneticiler olarak bizim görevimiz dirençli kentler oluşturmak. Can kurtarmak üzere gönüllü olarak yola çıkan çalışma arkadaşlarımızın oluşturduğu KAM ekibimiz bizim için çok önemli. Akreditasyon eğitimlerini tamamladılar, hepsini yürekten kutluyorum. Son aşamayı da başarıyla tamamlayarak akreditasyonu alacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Güncel, AFAD, Son Dakika

