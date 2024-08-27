Konak Belediyesi Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Tatil İmkanı Sunuyor

Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz okullarında çocuklar, sayısal, sözel ve sanatsal derslerle yeteneklerini geliştirirken, gezilerle de kent kültür ve tarihini öğreniyor. Yaz okullarında her hafta düzenlenen kültür turları da çocuklar tarafından büyük ilgi görüyor.

27.08.2024 11:00  Güncelleme: 12:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz okullarında tatillerini değerlendiren çocuklar, bir yandan sayısal, sözel ve sanatsal derslerde yeteneklerini geliştirirken bir yandan da katıldıkları gezilerle kent kültür ve tarihini öğreniyor.

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Beştepeler Sosyal Tesisi ile Aziziye ve Zeytinlik Semt Merkezlerinde açtığı yaz okulları, çocukların yaz tatiline en güzel alternatif oldu. İki ayrı grup halinde düzenlenen kurslarda ilk gruplar kursu tamamlarken, ikinci gruplar da derslere başladı. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen ücretsiz yaz okulundan bugüne dek yaklaşık 250 çocuk yararlandı.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

9-13 yaş aralığındaki Konaklı öğrencilerin katıldığı yaz okullarında çocuklar sayısal beceri atölyesinde stratejik oyunlarla, sözel beceri atölyesinde akıcı okuma çalışmalarıyla, dijital okuryazarlık atölyelerinde dijital dünyaya bir adım daha yaklaşarak, sosyal beceri atölyelerinde dans, müzik, resim ve tiyatro çalışmalarıyla hem kendilerini geliştirme hem yaz tatilini eğlence ile geçirme fırsatı buluyor.

Her hafta kültür turu

Çocukların danstan tiyatroya, dijital okuryazarlıktan sayısal ve sözel beceriye her alanda kendilerini geliştirme şansı buldukları yaz okulunun en sevilen aktivitelerinden biri de kültür gezileri oldu. Çocukların büyük merakla katıldıkları gezilerin durakları arasında Konak'ta yer alan müze ve kütüphaneler ile Sasalı Doğal Yaşam Parkı yer alıyor.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Çocuk, Tatil, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:49 İzmir’de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış İzmir'de 3 çocuğunu öldüren baba, telefona sarılıp yakınlarını aramış
10:55 İzmir’de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu İzmir'de baba 4 çocuğunu vurup intihar girişiminde bulundu
09:45 Yeni dönemde 8 büyük reform Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Yeni dönemde 8 büyük reform! Emeklisinden memuruna milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
08:57 İkinci el araç satışında yeni dönem Artık her önüne gelen ilan veremeyecek İkinci el araç satışında yeni dönem! Artık her önüne gelen ilan veremeyecek
17:16 Yusuf Dikeç’ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap Yusuf Dikeç'ten annesiyle ilgili yapılan çirkin yorumlara müthiş cevap
17:09 Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul için sağanak yağış uyarısı
17:03 Bu nasıl değişim İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor Bu nasıl değişim? İkisinin de aynı kadın olduğuna kimse inanmıyor
16:24 Finlandiya’da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler Finlandiya'da yaşayan Türk vatandaşından ezber bozan sözler
16:19 Şişli’de Rum Ortodoks Mezarlığı’nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı Şişli'de Rum Ortodoks Mezarlığı'nda kaçak kazı yapan 4 kişi gözaltına alındı
16:19 Düzce’de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza Düzce'de düğün konvoyunda drift atan sürücüye ağır ceza
16:15 FETÖ’cü hesapların “Gazi Başkomutan“ yalanı ellerinde patladı FETÖ'cü hesapların "Gazi Başkomutan" yalanı ellerinde patladı
16:14 Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya’daki Neuschwanstein Şatosu’nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti Çek jimnastikçi Natalie Stichova, Almanya'daki Neuschwanstein Şatosu'nda selfie çekerken 80 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti
15:57 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Ölen balıklar buraya ait değil, gemilerle taşındı
15:50 Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar’ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle Özcan Deniz, karısı Samar Dadgar'ı hedef alan kız kardeşine gözdağı verdi: Akşamı bekle
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.08.2024 12:25:29. #1.12#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Tatil İmkanı Sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement