Konak Belediyesi Ücretsiz Yaz Okullarıyla Çocuklara Eğlenceli ve Öğretici Tatil İmkanı Sunuyor

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(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin açtığı ücretsiz yaz okullarında tatillerini değerlendiren çocuklar, bir yandan sayısal, sözel ve sanatsal derslerde yeteneklerini geliştirirken bir yandan da katıldıkları gezilerle kent kültür ve tarihini öğreniyor.

Konak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Beştepeler Sosyal Tesisi ile Aziziye ve Zeytinlik Semt Merkezlerinde açtığı yaz okulları, çocukların yaz tatiline en güzel alternatif oldu. İki ayrı grup halinde düzenlenen kurslarda ilk gruplar kursu tamamlarken, ikinci gruplar da derslere başladı. Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri düzenlenen ücretsiz yaz okulundan bugüne dek yaklaşık 250 çocuk yararlandı.

Çocuklar eğlenerek öğreniyor

9-13 yaş aralığındaki Konaklı öğrencilerin katıldığı yaz okullarında çocuklar sayısal beceri atölyesinde stratejik oyunlarla, sözel beceri atölyesinde akıcı okuma çalışmalarıyla, dijital okuryazarlık atölyelerinde dijital dünyaya bir adım daha yaklaşarak, sosyal beceri atölyelerinde dans, müzik, resim ve tiyatro çalışmalarıyla hem kendilerini geliştirme hem yaz tatilini eğlence ile geçirme fırsatı buluyor.

Her hafta kültür turu

Çocukların danstan tiyatroya, dijital okuryazarlıktan sayısal ve sözel beceriye her alanda kendilerini geliştirme şansı buldukları yaz okulunun en sevilen aktivitelerinden biri de kültür gezileri oldu. Çocukların büyük merakla katıldıkları gezilerin durakları arasında Konak'ta yer alan müze ve kütüphaneler ile Sasalı Doğal Yaşam Parkı yer alıyor.