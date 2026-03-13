Konak Belediyesi ve Bayetav'dan İş Birliği: İmzalar Eşit ve Adil Yaşam İçin Atıldı - Son Dakika
Konak Belediyesi ve Bayetav'dan İş Birliği: İmzalar Eşit ve Adil Yaşam İçin Atıldı

13.03.2026 10:08  Güncelleme: 10:49
Konak Belediyesi, BAYETAV ile toplum dayanışmasını güçlendirmek amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol, eğitim, kültür ve sosyal politikalar alanında sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedefliyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi ile BAYETAV, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek ve ortak çalışmalar yürütmek amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokol kapsamında hak temelli, dayanışmacı, kapsayıcı ve eşitlikçi bir anlayışla, eğitim, araştırma, kültür, gençlik, sanat ve sosyal politika alanlarında sürdürülebilir iş birliği projeleri geliştirilecek.

Kente daha nitelikli hizmet sunabilmek için sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliklerini sürdüren Konak Belediyesi, Bir Arada Yaşarız Eğitim ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (BAYETAV) ile anlamlı bir protokole imza attı. Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, insan hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, gençlik katılımı, dayanışma ve sosyal kapsayıcılık gibi alanlarda ortak projeler geliştirilmesini içeren protokolü BAYETAV Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık ile birlikte imzaladı. Başkanlık makamında gerçekleştirilen imza törenine BAYETAV Akademik Çalışmalar Koordinatörü Serkan Turgut ve Sanat Koordinatörü Hale Eryılmaz'ın yanı sıra belediye bürokratları ile birim personelleri katıldı. Protokol kapsamında çocukların, gençlerin ve tüm dezavantajlı grupların toplumsal yaşama aktif katılımını destekleyen, sürdürülebilir, eşitlikçi ve kapsayıcı çalışmalar yürütülecek, bu doğrultuda çeşitli etkinlikler hayata geçirilecek.

Mutlu: Eşit bir yaşamı birlikte kurmak istiyoruz

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta herkesin kendini eşit ve güvende hissettiği bir yaşamı birlikte kurmayı hedeflediklerini belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana birçok iş birliği gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Mutlu, "BAYETAV ile imzaladığımız bu protokolün de sosyal kapsayıcılık, dayanışma kültürü ve gençlerin aktif rol alması gibi alanlarda önemli çalışmaların önünü açacağına inanıyorum. Çocukların, gençlerin ve tüm dezavantajlı grupların toplumsal hayata daha güçlü katılabildiği, dayanışmanın büyüdüğü bir kent için birlikte üretmeye devam edeceğiz" dedi.

Şık: Birlikte güzel işler başaracağız

BAYETAV Genel Sekreteri Dr. Bülent Şık ise özellikle çocukların beslenme ve sağlık ilişkisi ile gelişimlerini olumsuz etkileyen toksik maddelerin önlenmesi için sıkı iş birliği yürütmeleri gerektiğini vurguladı. Şık, bunun bir programa dönüştürüldüğünü ve yerel yönetimlerin bu çalışmalarda en yoğun iş birliği yapılacak kurumlar olacağını belirterek, "Belediyelerin çocuklara yönelik geniş bir hizmet alanı var ve vakıf olarak uzun zamandır bu konuyla ilgileniyoruz. Yerel yönetimlere önümüzdeki süreçte büyük sorumluluklar düşüyor. Birlikte güzel işler başaracağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Güncel, Son Dakika

