Konak'ın Çocuk Meclisi'nde Seçim Heyecanı

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi'nin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Toplam 16 adayın yarıştığı ve Çocuk Meclisi Başkanlığı'na Derin Nargis'in seçildiği Genel Kurul'da konuşan Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimden beri en büyük isteğim Çocuk Meclisi'nin yeniden aktif olmasıydı. Katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla Konak'ı yönetiyoruz. Konak'ta yaşayan herkesin söz sahibi olduğu ve düşüncesini paylaştığı bir Konak hedefimiz var" dedi.

Çocukların karar alma süreçlerine aktif katılımını teşvik eden ve birlikte yönetim becerilerini geliştirmelerini önemseyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Kent Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Meclisi'nin 3. Olağan Seçimli Genel Kurulu'na katıldı. Alsancak'taki Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Meclisi'nin Genel Kurulu'nda açılış konuşmalarının ardından divan oluşturuldu ve başkanlık seçimi gerçekleştirildi. 16 adayın yarıştığı kurulda oylama için sandık kurulurken, çocukların demokratik katılımıyla yapılan seçimde Derin Nargis, Konak Çocuk Meclisi'nin yeni başkanı oldu. Yeni dönemde Çocuk Meclisi Başkanı, yürütme kuruluyla birlikte Konak için projeler üretecek ve çocukların sesi olacak.

Başkan Mutlu: Göreve geldiğimden beri en büyük isteğimdi

Genel Kurul'da çocukları yalnız bırakmayarak seçim heyecanlarına ortak olan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, seçim başlamadan önce yaptığı konuşmada 6 yıl aradan sonra yeniden aktif hale gelen Çocuk Meclisi'nin önemine dikkati çekerek, "Bugün burada sizlerle birlikte olmak benim için çok heyecan verici. Göreve geldiğim günden beri en büyük isteğim Çocuk Meclisi'nin yeniden aktif olmasıydı. Katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla Konak'ı yönetiyoruz. Konak'ta yaşayan herkesin söz sahibi olduğu ve düşüncesini paylaştığı bir Konak hedefimiz var. Çocuk dostu bir kent için yola çıktık. Herkesin katılımcı bir anlayışla planlamasında yer aldığı bir kentin daha fazla sahiplenileceğine inanıyorum. Her mahalleye eşit hizmet götürmek için inanılmaz bir gayret içindeyiz. Bu binada yer alan Gençlik Merkezimizde ders çalışabilir, oyunlar oynayabilir veya içerisinde yer alan kütüphaneden faydalanabilirsiniz. Tüm bunları sizlerin desteği, önerileri ve katılımı ile geliştirmek istiyoruz. Bugün burada bir yürütme kurulu seçilecek ama hepiniz etkinliklerimize katılır ve önerilerinizle bizleri beslerseniz çok mutlu oluruz. Her bir fikir, hem Konak'ı, hem İzmir'i hem de ülkemizi çok daha ileriye taşıyacak. Hepinize geldiğiniz çok teşekkür ediyorum, görev alacaklara da şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

Sağlam: Her yaşın dostu bir kent oluşturmaya çalıştıracağız

Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu adına kürsüye çıkan Yürütme Kurulu Üyesi Yasemin Sağlam, "Sizler bizim en yeni, en genç ve en dinamik gönüllülerimiz olacaksınız. Bizleri yönlendirip, önümüzü açacaksınız. Sizlerle çok sesli ve çok yönlü bir Konak'ın ve İzmir'in platformunu oluşturacağız diye düşünüyoruz. Hepimiz yan yana durarak sözlerimizi söyleyecek, taleplerimizi dile getireceğiz. Her yaşın dostu bir kent oluşturmaya çalıştıracağız. Kentsel yaşama dair fikirlerinizi paylaşacağınız, geleceğin kentlerine ilişkin beklentilerinizi doğrudan bizlerle tartışabileceğiniz bir meclis olmasını istiyoruz. Hepinizin yolu açık olsun" ifadelerini kullandı.

Genç: İçinizdeki sevgiyi kaybetmeyin

Önceki Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Utku Medet Genç ise şunları söyledi:

"Bizim başlarken tek bir hedefimiz vardı o da barış. Çocuklara barışı öğretmek, barışı sağlamaya çalışmaktı. Bu yola çıkarken bazılarınızdan büyük, bazılarınızdan da küçüktük. Hep beraber öğreneceksiniz. Buradaki herkes sizin kardeşiniz olacak. Birbirinizi iyi tanımanızı istiyorum. Umarım sizler de bu dönem çok güzel projelere imza atarsınız. Sizden tek isteğim içinizdeki sevgiyi kaybetmeyin."

Yeni başkandan ilk mesaj: Sizinle başaracağız

Konuşmaların ardından Çocuk Meclisi Başkanı ve Yürütme Kurulu adayları belirlenerek tanıtımları yapıldı. Tek tek sahneye çıkan adaylar kendilerine verilen süre boyunca, çevre, katılımcılık, hayvan hakları ve çocuk hakları gibi konularda kente dair vizyonlarını katılımcılarla paylaştı. 16 adaylı başkanlık yarışında zaferi göğüsleyen İzmir Özel Tevfik Fikret Lisesi 9. sınıf öğrencisi Derin Nargis, "Hataylıyım, 3 yaşında ailemle birlikte geldiğim bu şehre aşık oldum diyebilirim. İzmir, çok güzel bir şehir ama daha da güzel olabilir. Bunu sizinle birlikte başaracağımıza inanıyorum" sözleriyle duygularını dile getirdi.

Yürütme kurulu belirlendi

38 kişinin aday olduğu Çocuk Meclisi Yürütme Kurulu'na şu isimler girmeye hak kazandı: Efe Ali Akbeniz, Mayıs Cirik, Cemre Deniz Öksüz, Deniz Çakır, Fırtana Ege Akgün, Miray Avcı, Hayal Düzgün ve Sevay Yavaş. Seçimlerde, Mehmet Çınar Tursun, Zühre Su Tuğ, Ada Yüksel, Kağan Atun, Fatma Zehra Kızıldağ, Yağız Yağlıdere, Ali Yurt ve El Yasa Bereket ise yedek üyeliğe seçildi.