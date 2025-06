Konak'ta 19. Halk Oyunları Şenliği Coşkusu

(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin 19'uncu Halk Oyunları Şenliği'nde 10 farklı yörenin danslarıyla izleyenlere coşku dolu bir gece yaşatıldı. 15 ekipten oluşan 450 dansçının sahne aldığı etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yılın en heyecanla beklediğimiz gecesinde sizlerle bir aradayız" diyerek hem dansçılara hem de şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Konak Belediyesi'nin 19'uncu Halk Oyunları Şenliği, birbirinden renkli gösterilere sahne oldu. Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda yoğun bir katılımla gerçekleşen etkinlikte 10 farklı yöreden 15 halk oyunu ekibi ve toplam 450 dansçı izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Ritimler ve ezgilerle renklenen özel geceye Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve eşi Necip Mutlu'nun yanı sıra CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Konak Belediyesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Ersan Odaman, Konak Belediye Meclis Üyeleri, belediye bürokratları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kafkas'tan Üsküp'e, Karadeniz'den Roman dansına on yörenin eşsiz danslarının sergilendiği gecede Temiz Kalpler Down Sendromu Derneği'nin engel tanımayan dansçıları performanslarıyla büyük alkış topladı. Dansların yanı sıra bayrak gösterisini de başarıyla tamamlayan ekip, "Atam izindeyiz" yazılı döviz açtı. Gösterinin ardından sahneye çıkan Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, down sendromlu dansçıları tek tek tebrik ederek madalyalarını taktı.

Mutlu: Yılın en heyecanla beklediğimiz gecesi

Kültürleri aynı sahnede buluşturan şenliğin yapıldığı alanı dolduran herkese teşekkür eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Yılın en heyecanla beklediğimiz gecesinde yine sizlerle bir aradayız. Tam 10 yöreden, 15 ayrı grup, 450 dansçı; 7'den 77'ye bugün bizlerle beraber. Tam bir dans şöleni izleyeceğiz. Bütün sene boyunca bu birbirinden renkli gösterilere emek veren öğretmenlerimiz için kocaman bir alkış rica ediyorum. Elbette günlerce prova yapan, çalışan dansçılarımıza da bir alkış. Bir teşekkürüm de başta Spor Kulübümüz olmak üzere Spor İşleri Müdürlüğümüz ve tüm belediye emekçilerimize. İyi ki varsınız" ifadelerini kullandı.

"Parla" ile coşkulu final

Gecenin finalinde dansçılarla birlikte sahneye çıkan Mutlu, coşkulu kalabalığın alkışları eşliğinde 100. Yıl Marşı Parla'yı hep birlikte söyledi. Sahnedeki enerjinin doruğa çıktığı anlarda, izleyiciler de marşa eşlik etti. Başkan Mutlu, dansçılarla birlikte sahnede hatıra fotoğrafı da çektirdi.