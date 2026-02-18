Konak'ta Afet Müdahale Planı Zirvesi... Konak Belediye Başkanı Mutlu: "En Büyük Sorumluluk, Afet Öncesinde de Kenti Dirençli Hale Getirmek"

(İZMİR) - Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Afet Müdahale Planı Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Özellikle yerel yönetimlerin üzerine düşen en büyük sorumluluk, afet öncesinde de kenti dirençli hale getirmek. Biz de çalışmalarımızı özellikle bu alanda yoğunlaştırıyoruz" dedi.

Konak Afet Müdahale Planı Toplantısı, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu başkanlığında Konak'ta yapıldı.

Çözüm ve destek ortakları ile paydaşları bir araya getiren toplantıya, Konak Kaymakamı Ediz Sürücü, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İzmir İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdür Yardımcısı Bülent Çetin, İl AFAD Deprem ve Risk Azaltma Şube Müdürü Sezgin Kazaz, İlçe Afet Müdahale Planı'nda ana ve destek çözüm ortağı olarak görev alan 23 Afet Grubunun sorumlu bürokratları katıldı.

Toplantıyı, Konak'ın muhtarları da yakından takip etti.

Afet durumu için yapılan hazırlıklar ve eksiklerin de masaya yatırıldığı toplantıda, 23 afet grubu sunum yaptı. Koordinasyon, iletişim ve birlikte çalışma vurgusu yapılan toplantıda, Konak Belediyesi'nin akreditasyon aşamasına gelen arama kurtarma timinin çalışmaları da anlatıldı.

Öte yandan Vali Yardımcısı Çorumluoğlu, Konaklı muhtarların da ilçede ikinci bir akredite ekibi olarak yer almasının önemine dikkati çekerek, destek sözü verdi.

Çorumluoğlu: "İzmir'de afetlere hazırlık olmamız gerekiyor"

Toplantının başkanlığını üstlenen İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, toplantıların İzmir'in tüm ilçelerinde tamamlanacağını dile getirdi. İzmir'de afet yönetiminde depremle birlikte yangın, sel ve su baskınlarının da dikkate alınması gerektiğini belirten Çorumluoğlu, Konak'ta en büyük dezavantajı, trafik ve yapı stokunun oluşturduğunu belirtti.

Çorumluoğlu, afetin siyaseti olmadığını ve hep birlikte uyum içinde çalıştıklarını vurgulayarak, "Afet yönetimi dediğimizde aklımızda hep bu ülkenin gerçeği olan deprem vardı. Ama geçtiğimiz yazlarda deneyimlediğimiz gibi yangın da İzmir için en az deprem kadar önemli bir afet. Yangın, küresel ısınmayla beraber İzmir'in bir parçası oldu. Foça'da, Bergama'da, Çeşme'de, Karaburun'da, Kemalpaşa'da sel oldu. Arka arkaya su baskınları oldu. Dolayısıyla bizim deprem, yangın, sel ve benzeri afetlere her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlattı. İzmir'de afetlere hazırlık olmamız gerekiyor" dedi.

Sürücü: "Bu toplantının çok isabetli olduğunu düşünüyorum"

Konak Kaymakamı Ediz Sürücü de toplantının önemine bir kez daha dikkati çekerek, "İlçemizde ve diğer ilçelerde de bu toplantıları tertip eden Vali Yardımcımız ve meslek büyüğümüze teşekkürler. Farkındalık oluşması, eksiklerin görülmesi, afet gruplarının görevleri, kriz anında herkesin ne yapacağını önceden bilmesinin çok ehemmiyetli olduğunu düşünüyorum. Bu toplantıya herkesin katkısını rica ediyorum. Koordinasyon ve iletişimin sağlanması, gruplar arasında eksiklerin bir kez daha gözden geçirilmesi, grupların, destekçilerin ve çözüm ortaklarının yüz yüze, birebir hususları incelemesi anlamında çok verimli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Mutlu: "En büyük sorumluluğumuz kenti dirençli hale getirmek"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak'ta bütün kurumların birlikte çalışması ve sürekli iletişim halinde olmasının ilçeyi her alanda başarıya götüreceğini dile getirdi. Afete hazırlıklı olmak için, her an, 7/24, hiç eksiksiz ayakta olacaklarını ifade eden Başkan Mutlu, dirençli kentler vurgusu yaptı. Mutlu, şöyle konuştu:

"Çok önemli bir gündemle bir aradayız. Dirençli bir Konak nasıl yaratılır, aslında bunu tartışmak üzere beraberiz. Kuşkusuz, afetlerden sonra yapılacaklar önemli ama özellikle yerel yönetimlerin üzerine düşen en büyük sorumluluk, afet öncesinde de kenti dirençli hale getirmek. Biz de çalışmalarımızı özellikle bu alanda yoğunlaştırıyoruz. Ben bir mimar olarak deprem üzerine çalıştım. Bizim için afette, depremde önemli olan bir tek kişinin bile burnu kanamadan o binadan çıkmasıydı. O bina hasar alabilir, bir daha kullanılamayabilir ama önemli olan öldürmemesi. Bütün afetlerde aslında bir tek canımızı bile kaybetmeyecek şekilde hazırlığımızı yapmak, kentleri dirençli hale getirmek önemli."