Konak'ta Akraba Kavgası: 1 Yaralı, 2 Gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla ağır yaralandı, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Güney Mahallesi 1143 Sokak'taki bir evde Z. İ. (42) ile akrabası R.İ. (34) ve D.P. (30) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kavgada bıçakla yaralanan Z. İ. ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri 2 şüpheliyi gözaltına aldı.