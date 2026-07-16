Konak'ta Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı - Son Dakika
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Konak'ta Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı

Konak\'ta Bıçaklama: Bir Ölü, Bir Gözaltı
16.07.2026 16:48
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M.E., husumetli olduğu Özcan Gizay'ı bıçaklayarak öldürdü, ardından polis tarafından yakalandı.

İZMİR'in Konak ilçesinde M.E., aralarında husumet bulunan Özcan Gizay'ı otomobilde çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan M.E., polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yakalandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Konak ilçesinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan M.E. ile Özcan Gizay otomobilde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.E., yanındaki bıçakla Gizay'ı ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özcan Gizay ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan evli ve 2 çocuk babası Özcan Gizay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan M.E. ise asayiş ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu suç aleti bıçakla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. M.E.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Polis, Yaşam, Son Dakika

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