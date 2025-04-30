Konak'ta Kadınlar İçin Okuma-Yazma Kursu Açıldı

(İZMİR)- Konak Belediyesi Beştepeler Sosyal Tesisleri ve Aziziye Semt Merkezi'nde, özellikle kadınlardan gelen yoğun talepler de değerlendirilerek okuma-yazma kursu açıldı. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğindeki kursları başarıyla tamamlayanlar, ilkokul diploması yerine geçen 2. Kademe Okur-Yazar Belgesi'ni almaya hak kazanacak. Kadınların yıllardır içlerinde ukde kalan okuma yazma hayallerini gerçekleştirmenin sevincini yaşadıklarını belirten Başkan Mutlu, "Konak'ta kadınlar daha güçlü olsun diye gösterdiğimiz çaba devam edecek" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, göreve geldiği günden bu yana mahalle mahalle gezerek Konaklı komşularının sesine kulak verdi. Konaklıların Başkan Mutlu'yla birebir görüşme imkanı bulduğu mahalle ziyaretlerinde özellikle kadınlardan okuma-yazma kursu açılmasına yönelik gelen yoğun talebi değerlendiren Başkan Mutlu, iki ayrı merkezde birden kurs açılmasını sağladı. Konak Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü'nün özverili çabalarıyla hayata geçirilen kurslar Beştepeler Sosyal Tesisleri ile Aziziye Semt Merkezi'nde iki sınıf halinde eğitime başladı. Yetişkinler için açılan kurslara, okuma yazma öğrenmek ve ilkokul mezunu olmak isteyen kadınlar büyük ilgi gösterdi. Başkan Mutlu, "Biz, Konak'ta adil kent, eşit yurttaş hayaliyle yola çıktık. Bu hayali gerçekleştirmek için somut adımlar atıyoruz. Bunu da Konaklı komşularımızla diyalog halinde yapıyoruz. Dünya Kadınlar Günü'nde Beştepeler'deydik, burada kadınlarla buluştuk. Okuma-yazma kursu istediler ve bunu büyük bir mutluluk ve gururla gerçekleştiriyoruz. Konak'ta kadınlar daha güçlü olsun diye gösterdiğimiz çaba devam edecek" ifadelerini kullandı.

Önce diploma sonra ehliyet

İlkokula üç yıl devam eden ancak daha sonra eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalan Berivan Arslan, Konak Belediyesi'nin öncülüğünde açılan okuma-yazma kursu sayesinde 30 yaşında yeniden okul sırasına döndü. Amacının ilkokul diploması alarak ehliyet kursuna başvurmak olduğunu dile getiren Arslan, şöyle konuştu: "Burası benim için bir şans oldu. Diplomamı almak için geliyorum çünkü sürücü ehliyeti almak istiyorum. Nilüfer Hanıma bize böyle bir imkan sunduğu için çok teşekkür ediyorum."

Çocuklar okula, anne okuma yazmaya

Üç çocuk annesi Nuran Barış da çocukları okuldayken kendisinin de zamanını okuma yazma öğrenerek değerlendirdiğini söyledi. Aynı zamanda sosyalleşme imkanı da sunan kursta yeni arkadaşlar edindiğini ifade eden Barış, "Hiç okula gitmedim. Burası bizim için bir fırsat oldu ve çok da iyi oldu. Burada okuma yazma öğrendiğimiz için çok mutluyuz. Burada aynı zamanda yeni arkadaşlar da edindik" dedi.

Okuma yazma öğrenmeyen kalmayacak

Konak'ta okuma yazma bilmeyen yetişkin kalmamasını amaçlayan Okuma-Yazma Kursu, iki kademeden oluşuyor. Kursun birinci kademesi 160 saat, ikinci kademesi ise 220 saatte tamamlanıyor. Birinci kademede temelden okuma-yazma öğretiliyor. Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri derslerinin de yer aldığı ilk kademeyi başarıyla tamamlayanlar okur-yazar sertifikası almaya hak kazanıyor. Birinci kademeden geçer not alanlar isterlerse ikinci kademeye başvurabiliyor. İkinci kademe programında Türkçe, Matematik, Yaşam Becerileri ve Hayat Bilgisi dersleri okutuluyor. Kurs bitiminde yapılan sınavda başarılı olanlar İlkokul diploması yerine geçen İkinci Kademe Okur-Yazar Belgesine kavuşuyor. Eğitim hayatlarına devam etmek isteyenler, bu belge ile Halk Eğitim Merkezlerinin Açık öğretim Ortaokul bölümlerine kayıt olabiliyor.

Büyükşehir'in o merkezlerinde de kurslar başladı

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak sınırlarında bulunan Agora Kadın Dayanışma Merkezi ve Kadifekale Kadın Dayanışma Merkezlerinde de okuma yazma kursları başladı. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde hayata geçirilen kurslar bölgede yaşayan kadınlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Konak Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, okuma yazma bilmeyen kadınların bu merkezlerdeki kurslara yönlendirilmesinde de aktif rol üstleniyor.