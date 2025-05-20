Konak'ta Kültürlerarası İletişim Projesi: 11 Ülkeden Öğrenciler Buluştu

(İZMİR)- Kültürlerarası İletişim Dersi ve ortak projeleri için İzmir'de bir araya gelen 11 ülkeden 40 üniversiteli genç, Konak Tarih Gezisi'nin ardından Konak Belediye Başkanı Mutlu'yla buluştu. Dünya gençlerinin kente dair sorularını yanıtlayan Başkan Mutlu, "Konak, İzmir'in yoğun tarihi dokusunu katman katman izleyebileceğiniz bir şehir. Biz, burada olmaktan, böyle köklü tarihi olan bir kenti yönetiyor olmaktan son derece gururluyuz" dedi.

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Avrupa'nın önde gelen üniversitelerinden öğrenci ve öğretim üyelerini konuk etti. Basmane Semt Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Yaşar Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Huriye Toker'le birlikte Breda University of Applied Sciences, Hochschule Koblenz, Porto Polytechnic Institute-ISCAP ve Gürcistan üniversitesi gibi önemli okullardan öğretim görevlileri ve öğrenciler yer aldı. 5 üniversiteden, Kültürlerarası Pazarlama İletişimi Dersi ve birlikte hazırladıkları proje için İzmir'de bir araya gelen 40 kişilik ekip, kentin en önemli tarihi ve kültürel noktalarının ziyaret edildiği Konak Tarih Gezisi'nin ardından Başkan Mutlu'ya merak ettikleri soruları yöneltti.

"Konak tarihi dokuyu katman katman izleyebileceğiniz bir ilçe"

Hollanda, Almanya, Portekiz, Arnavutluk, Gürcistan, Pakistan, Ukrayna ve Macaristan başta olmak üzere on bir farklı ülkeden gelen öğrencilerle sohbet eden Başkan Mutlu, şunları söyledi:

"İzmir'in en eski yerleşimlerinden birini gezme fırsatı buldunuz. Biz burada olmaktan, böyle köklü tarihi olan bir kenti yönetiyor olmaktan son derece gururluyuz. Ben mimarım. Kente bir belediye başkanı ve bir kadın gözüyle baktığım kadar bir mimar gözüyle de bakıyorum. Pek çok projemiz var. Her şeyden önce bu tarihi alanların kentle kaynaşmasını amaçlıyoruz. Bu tarihi dokunun ortaya çıkıp, o dokuyu kucaklayan kentin de 24 saat yaşayan bir yere dönüşmesini istiyoruz. Konak, İzmir'in yoğun tarihi dokusunu katman katman izleyebileceğiniz bir ilçe."