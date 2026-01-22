Konak Belediyesi'nin Örgü Sınıfı Kursiyerleri, Ördükleri Berelerle Çocukların Yüreklerini Isıtıyor

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ndeki Örgü Sınıfı kursiyerleri, birbirinden renkli, sıcacık tutan örgü işlerini kış şartlarının ağır yaşandığı bölgeler başta olmak üzere köy okullarına ve hastanelerin onkoloji servislerindeki çocuklara gönderiyor.

Konak Belediyesi Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde Örgü Sınıfına devam eden kursiyerler, geleneği bozmadı; bu kış da örgüleriyle gönülleri ısıttı. Konak Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen kursa katılan 65 üye, elleriyle ördükleri bere, boyunluk, atkı, yelek, ceket, süveter, battaniye, bebek kıyafetleri, çocuk çantası, eldiven ve örgü oyuncakları Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere dağ köylerinde yaşayan çocuklara gönderdi. Sıcacık tutan, rengarenk el emeği örgü işlerinden Ağrı, Mardin, Van, Kars, Şanlıurfa, Aydın, Ankara, Ardahan, Diyarbakır, Siirt, Malatya, Tunceli ve Erzurum'da yaşayan çocuklar yararlandı. Yıl boyunca kursta üretime devam eden üyeler, ördükleri ürünleri her ay iki parti halinde göndermeye devam ediyor. Ayrıca hastanelerin onkoloji servislerinde tedavi gören çocuklara da rengarenk örgü ürünler ulaştırılıyor.

Başkan Mutlu'dan iyiliği büyütmeye davet

İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'ni ziyaretinde örgü sınıfı kursiyerleriyle de buluşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, merkez üyelerinin örnek bir davranışa imza attığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti. İyiliği ve mutluluğu büyüten uygulamanın devamlılığı için yün bağışı beklediklerini dile getiren Başkan Mutlu, "Konak'taki tüm merkezlerimizde özellikle kadın üyelerimiz her zaman bizi gururlandıran işlere imza atıyor. Buradaki örgü sınıfımız da bizi çok duygulandırdı. Canla başla, emekle üretiyor, ürettikleriyle çocukların yüzlerinde gülümseme yaratıyorlar. Bu, paha biçilemez. Biz de Konaklı komşularımızı, örgü ipi ve yün bağışlayarak, bu sevgiyi, bu mutluluğu büyütmeye davet ediyoruz" dedi.

"Çocukların yüreklerini ısıtmaktan çok mutluyuz"

Örgü sınıfının usta öğreticisi Keriman Şengünler, altı yıldır eğitmenliğini üstlendiği sınıfta, el emeği, sevgi ve dayanışmayla, çok uzaklardaki çocukların yüreklerine dokunmaktan duyduğu mutluğu şu sözlerle anlattı:

"Sosyal sorumluluk projelerimizle çocukların yüreklerini ısıtmaktan çok mutluyuz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dağ köylerinde olan çocuklarımıza boyunluk, bere, süveter, yelek örüp gönderiyoruz. Bu imkanları sağladığı için Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'a ve Konak Halk Eğitim Merkezine, kurum sorumlularımıza çok teşekkür ediyoruz. Kursiyerler hep beraber bize destek veriyor, gönülleri ısıtıyoruz ve bundan çok mutluyuz."

"Bize de psikolojik destek oluyor"

İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde hem üretip hem faydalı olduklarını, bunun da kendilerine iyi geldiğini dile getiren örgü sınıfı kursiyeri Serpil Gönlügür de, "İki senedir bu kursa devam ediyorum. Bu kursu bize açan, öncelikle Konak Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'a, kurumumuza, hocamıza, bu binayı bağışlayanlara ayrı ayrı teşekkür ederim. Biz burada hem sosyal faaliyet yapıyoruz, hem bir nebze de olsa çocuklara bir faydamız oluyor ve bir şeyler öğreniyoruz. Bu da bize çok büyük bir psikolojik destek oluyor" diye konuştu.

"Biz burada çok mutluyuz"

Örgü sınıfından İslim Davulcu ise "Dört yıldır bu kursa geliyorum. Yardım etmeyi ve örmeyi çok seviyorum. Hocamızı çok seviyoruz. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Biz burada çok mutluyuz" diyerek yaşadığı mutluluğu dile getirdi.

"Bastonumla geliyorum"

Bugüne dek 500 şapka ve boyunluk örerek çocuklara gönderen Hatice Salma, elinde bastonuyla koşa koşa merkeze geldiğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Bize burada çalışma imkanı veren Belediye Başkanımız Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ederiz. Biz burada çok mutluyuz. Ben bugüne kadar 500 tane şapka ve boyunluk ördüm. 10 tane de süveter ördüm. Ben buraya geldiğim zaman, 70 yaşındayım, burada ne yaparım, nasıl arkadaş edinirim diye çok korkuyordum. Ama şimdi gece gel, deseler gelirim. O kadar mutluyum. Bastonumla geliyorum."

Sevgi ağı dayanışmayla büyüsün

Ziya Zişan Saadet Aytulun Kardeşler İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi, örgü sınıfı kursiyerlerinin oluşturduğu sevgi ağının devamlılığı ve büyümesi için örgü ipi ve yün bağışı yapmak isteyenler, merkezin (0232) 445 43 20 numaralı telefonunu arayarak detaylı bilgi alabiliyor.