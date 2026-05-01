Konak Tünelleri'nde Gerçeğini Aratmayan Deprem ve Yangın Tatbikatı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının afet ve acil durumlara hazırlıklı olmasını sağlamak ve olası afetlerde doğru refleksler geliştirmelerini desteklemek amacıyla İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Konak Tüneller Yerleşkesi'nde bir deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirdi. Gerçeğe yakın senaryo ile yürütülen tatbikatta personel, deprem anındaki doğru davranış biçimleri ile yangın sonrası tahliye süreçlerini uygulamalı olarak test etti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığınca organize edilen, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından İzmir Ulaşım Merkezi Şube Müdürlüğü Konak Tüneller Yerleşkesi'nde geniş katılımlı bir deprem ve yangın tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatta personel, deprem anındaki doğru davranış biçimleri ile yangın sonrası tahliye süreçlerindeki koordinasyonunu uygulamalı olarak test etti.

Deprem senaryosu ile başlayan tatbikat, yangınla devam etti

Senaryo gereği merkez üssü İzmir olan 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bilgisi paylaşıldı. Bina içerisindeki tüm personel, "çök-kapan-tutun" yöntemiyle yaklaşık 30 saniye boyunca kendini korumaya aldı. Sarsıntının sona erdiği bilgisinin verilmesinin ardından tahliye anonsu yapılarak, personel kontrollü şekilde bina dışına yönlendirildi.

Depremin hemen ardından, trafik lambalarının bulunduğu sinyal deposunda elektrik kaynaklı yangın çıktığı senaryosu devreye alındı. Yangın alarmı çalıştırılarak durum bina genelinde duyuruldu ve vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Yangının ihbar edilmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri ulaşana kadar söndürme ekipleri, taşınabilir yangın söndürme cihazlarıyla ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı

Tatbikat süresince bina görevlileri, personelin tahliyesini organize ederek çalışanları dumanlı alanlardan uzaklaştırıp acil çıkışlara yönlendirdi. Koruma görevlileri tahliye güzergahlarının güvenliğini sağlarken, engelli ve özel durumu bulunan personelin tahliyesi için bina görevlileri ve belirlenen destek ekipleri görev aldı. Bu aşamada olay yerine ulaşan İzmir İtfaiyesi ekipleri çalışmaları devraldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Tüm personel, binadan tahliye olduktan sonra belirlenen güvenli alanda toplandı. Toplanma alanında yapılan sayımda iki personelin eksik olduğu tespit edildi. Senaryo gereği yaralı olarak belirlenen personelin birinin ikinci kattaki izleme odasında, diğerinin ise yangının çıktığı sinyal deposunda mahsur kaldığı belirlendi. Kurtarma ekipleri tarafından bulundukları yerlerden güvenli şekilde çıkarılan yaralılar, ilk yardım ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar için sağlık ekiplerine bilgi verildi. Tüm personelin güvenli bir şekilde tahliye edildiğinin teyit edilmesinin ardından tatbikat, anonsla sonlandırıldı.