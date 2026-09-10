Konakovic'ten BM ülkelerine Mladic'in Belgrad'daki cenaze törenine tepki çağrısı - Son Dakika
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Konakovic'ten BM ülkelerine Mladic'in Belgrad'daki cenaze törenine tepki çağrısı

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Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, savaş suçlusu Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninin "utanç verici" olduğunu belirterek BM üyesi ülkelere mektup gönderdi. Konakovic, her BM üyesinin Mladic'in "yüceltilmesini" kınaması ve bunun somut bir sonucu olması gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Elmedin Konakovic, Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlularından Ratko Mladic için Sırbistan'da düzenlenen cenaze töreninin "utanç verici" olduğunu belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelere mektup göndererek olaya tepki göstermelerini istediğini ifade etti.

Bosna Hersek medyası, Konakovic'in, Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'da Temmuz 1995'te Boşnaklara karşı işlenen soykırımdan hüküm giyen savaş suçlusu Mladic'in cesedinin Sırbistan'da resmi törenle gömülmesine ilişkin BM üyesi ülkeleri bilgilendiren mektup yazdığını kaydetti.

Konakovic mektupta, BM üyelerinin Sırbistan'daki "utanç verici" gelişmelerden haberdar olması gerektiğini vurgulayarak, "Bir savaş suçlusu olan Mladic'in cesedi üst düzey törenle Sırbistan'a getirildi, ardından başkent Belgrad'da gömüldü. Bu törenlere Sırbistan'da devlet düzeyinde birçok bakanın katılımı oldu." ifadesini kullandı.

Uluslararası toplumun bir savaş suçlusu "onuruna" düzenlenen cenazeye en sert şekilde tepki vermesi gerektiğini belirten Konakovic, Mladic'in uluslararası bir mahkemenin kararıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldığını anımsattı.

Konakovic, Mladic'in Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşta Boşnakların öldürülmesi emrini veren isim olduğuna dikkati çekerek, "Her BM üyesi, Mladic'in 'yüceltilmesini' kınamalıdır. Soykırım suçlularının 'yüceltilmesinin' somut bir sonucu olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

16 yıl saklanan savaş suçlusu Mladic kimdir?

Ratko Mladic, 1942 yılında Bosna Hersek'in doğusundaki Kalinovik yakınlarındaki Bozanovici köyünde doğdu. Askeri eğitimini Belgrad'da aldı ve Yugoslav Halk Ordusunda (JNA) aktif görev yaptı.

Mayıs 1992'de Bosna Hersek'te yeni kurulan Sırp Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığına getirildi ve 1996'ya kadar bu görevde kaldı.

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICTY) tarafından ilk kez 24 Temmuz 1995'te hakkında iddianame hazırlanan Mladic, Bosna Hersek'teki savaşın ardından Sırbistan'a kaçarak yaklaşık 16 yıl saklandı.

Sırbistan makamlarının Mladic'i bulamadıkları yönündeki açıklamalarına karşın, onun yıllarca devlet kurumlarındaki bazı kişiler tarafından korunduğu iddiaları gündeme geldi.

Yerel bir televizyon programındaki görüntülerde, Mladic'in arandığı dönemde kalabalık ortamlarda insanlarla görüştüğü, eğlendiği ve fotoğraf çektirdiği görüldü.

Mladic, 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'ın Zrenjanin kenti yakınlarındaki Lazarevo köyünde yakalandı ve 31 Mayıs 2011'de Lahey'e gönderildi.

Yargılanması 16 Mayıs 2012'de başlayan Mladic, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mladic, özellikle Temmuz 1995'te 8 bin 372 Boşnak sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı'nın baş sorumlusu ve azmettiricisi olarak kabul ediliyordu.

Hollanda'nın Lahey kentinde tutulduğu hapishanede son zamanlarda ciddi sağlık sorunları yaşayan Mladic, 27 Ağustos'ta öldü.

Mladic'in cesedi 7 Eylül'de Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da çok sayıda Sırp yetkilinin katılımıyla resmi törenle gömülmüştü. Sırbistan'ın bir savaş suçlusu için resmi cenaze töreni düzenlemesi tepki çekmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sırbistan, Politika, Belgrad, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konakovic'ten BM ülkelerine Mladic'in Belgrad'daki cenaze törenine tepki çağrısı - Son Dakika

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