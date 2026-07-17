Kongo'da Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Salgını Hızla Yayılıyor

Kongo\'da Ebola Salgını Hızla Yayılıyor
17.07.2026 10:20
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DSÖ'ye göre Kongo'daki Ebola vakası 2.100'ü geçti, müdahale çabaları yetersiz kalıyor.

KİNŞASA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.100'ü aştığını ve salgının kayıtlardaki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus perşembe günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, salgın bölgesinde devam eden silahlı çatışmaların, güvenlik sorunlarının ve halkın tıbbi müdahaleye direncinin etkilenen bölgelere erişimi zorlaştırdığını ve müdahale operasyonlarının etkinliğini sınırladığını belirtti.

Ghebreyesus gözetim, tedavi ve araştırmalarda elde edilen önemli kazanımlara rağmen, virüsün bulaşma hızının müdahale çabalarını geride bırakmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Salgını Hızla Yayılıyor - Son Dakika

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