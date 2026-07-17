Kongo\'da Ebola Salgını Hızla Yayılıyor

KİNŞASA, 17 Temmuz (Xinhua) -- Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.100'ü aştığını ve salgının kayıtlardaki en hızlı yayılan Ebola salgını olduğunu açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus perşembe günü Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, salgın bölgesinde devam eden silahlı çatışmaların, güvenlik sorunlarının ve halkın tıbbi müdahaleye direncinin etkilenen bölgelere erişimi zorlaştırdığını ve müdahale operasyonlarının etkinliğini sınırladığını belirtti.

Ghebreyesus gözetim, tedavi ve araştırmalarda elde edilen önemli kazanımlara rağmen, virüsün bulaşma hızının müdahale çabalarını geride bırakmayı sürdürdüğü uyarısında bulundu.