Kongo'da Ebola Vakaları 2011'e Ulaştı - Son Dakika
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Kongo'da Ebola Vakaları 2011'e Ulaştı

Kongo\'da Ebola Vakaları 2011\'e Ulaştı
15.07.2026 10:30
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola vaka sayısı 2011'e, can kaybı ise 754'e yükseldi.

KİNŞASA, 15 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyit edilen Ebola vaka sayısının 2.011'e ulaştığı, bu kişilerin 754'ünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık yetkilileri tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, salgının merkez üssü Ituri olmaya devam ederken, Kuzey Kivu, Güney Kivu, Haut-Uele ve Tshopo eyaletleri de salgından etkilenen bölgeler arasında yer alıyor.

Açıklamada 753 hastanın izolasyonda tutulduğu, 366 kişinin ise iyileştiği açıklandı.

Açıklamaya göre, salgının merkezi olan Ituri'de hastalık yoğun bir şekilde yayılmaya devam ediyor. Haut-Uele'de tespit edilen yeni vakalar ise hastalığın coğrafi olarak daha da yayıldığını ortaya koyuyor. Bu durum gözetim, tanı kapasitesi ve müdahale hazırlıklarının acilen güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Açıklamada salgının hala vaka sayısındaki hızlı artışla karakterize edilen "kesintisiz bulaşma" evresinde olduğu vurgulandı.

Kongo, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgını resmen ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Sağlık, Güncel, Kongo, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Ebola Vakaları 2011'e Ulaştı - Son Dakika

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