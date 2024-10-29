Kongo'da Gıda Güvensizliği Krizi

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KİNŞASA, 29 Ekim (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde nüfusun yüzde 22'sini teşkil eden yaklaşık 25,6 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre gıda krizinden en fazla etkilenen grupların başında, Kuzey Kivu, İturi, Güney Kivu, Tanganyika ve Maindombe gibi bölgelerdeki yerlerinden edilmiş kişiler ve geri dönenler yer alıyor.

BM ajansı, gıda güvensizliğinin 2025'in ilk yarısında da mevcut duruma benzer şekilde kalacağını öngörüyor.

FAO Acil Durumlar ve Direnç Bürosu Direktörü Rein Paulsen, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki milyonlarca kişi için gıda güvenliği durumu kritik seviyede. Silahlı çatışma ve kaynak rekabeti, kırsal geçim kaynaklarına ve altyapıya büyük zarar vererek temel tarımsal üretimi sekteye uğratmış durumda" dedi.

BM Uluslararası Göç Örgütü tarafından yayımlanan son rapora göre ülkede devam eden çatışmalar ve afetler nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişi ülke içinde yerlerinden edilmiş durumda.