Kongo'da Grip Benzeri Hastalık Salgını - Son Dakika
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Kongo'da Grip Benzeri Hastalık Salgını

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde grip benzeri hastalık nedeniyle 81 ölüm rapor edildi.

21.12.2024 18:41
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KİNŞASA, 21 Aralık (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde son zamanlarda yayılan ölümcül ve tanısı konulamayan hastalığın griple ilişkili olabileceği belirtildi.

Cuma günü geç saatlerde Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi başkanlığında başkent Kinşasa'da yapılan Bakanlar Kurulu toplantısının ardından konuşan Kongo Demokratik Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, hastalık nedeninin resmi olarak grip olarak belirlendiğini doğruladı.

Sağlığı Bakanı Roger Kamba, Kwango eyaletinde görülen hastalığa 592 kişinin yakalandığını açıkladı. Laboratuvar testlerinde örneklerin yüzde 28'i grip için pozitif çıkarken insan rinovirüsü ve SARS-CoV-2 izlerine rastlandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı daha fazla ayrıntı vermedi.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (Afrika CDC), hastalığın nedenine dair viral enfeksiyon ve yetersiz beslenmenin eşlik ettiği şiddetli sıtma ve sıtma ve yetersiz beslenmenin eşlik ettiği viral enfeksiyon olmak üzere iki olasılık sundu. Afrika CDC, çoğunluğu 5 yaş altı çocuklardan oluşan 81 ölüm vakası bildirdi.

Afrika CDC Personel Şefi Ngashi Ngongo, perşembe günü düzenlediği basın toplantısında bir yetişkinin kanamalı ateş semptomları nedeniyle hayatını kaybettiğini ve örneklerin ileri analiz için Kinşasa'ya gönderildiğini açıkladı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti aralık ayı başında salgına karşı "yüksek alarm" durumu ilan etmişti.

Kaynak: Xinhua

Güncel, Sağlık, Dünya, Kongo, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo'da Grip Benzeri Hastalık Salgını - Son Dakika

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