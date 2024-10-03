Kongo'da Tekne Faciası: 50 Ölü - Son Dakika
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Kongo'da Tekne Faciası: 50 Ölü

Kuzey Kivu'da alabora olan teknede en az 50 kişi hayatını kaybetti, arama kurtarma devam ediyor.

03.10.2024 17:48
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinde bulunan Kivu Gölü'nde alabora olan teknede yolculuk eden en az 50 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey Kivu eyaletinin başkenti Goma'daki Kituku limanından hareket eden aşırı yüklü tekne alabora oldu. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı tahmin edilen teknede bulunan 50 yolcunun cansız bedenine ulaşıldı.

Gölde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği, ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi. Kazanın sebebiyle ilgili açıklama yapılmazken teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu ve yük aldığı değerlendiriliyor.

Özellikle mevsimsel yağışların yoğun olduğu dönemde meydana gelen bu tür kazalara, teknelerin bakımsızlığının yanı sıra kapasitelerinin üstünde yük ve yolcu taşımaları neden oluyor.

Kaynak: AA

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