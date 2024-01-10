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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Onaylandı - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Onaylandı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin sonuçları Anayasa Mahkemesi tarafından onaylandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin yüzde 73,34 oy alarak birinci olduğu duyuruldu. Seçim sonuçlarını etkilemeyen usulsüzlükler nedeniyle bazı bölgelerde oylar geçersiz sayıldı. Tshisekedi, 20 Ocak 2024'te ikinci dönem cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları Onaylandı
10.01.2024 - 12:53,
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) Anayasa Mahkemesi, 20 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarını onayladı.

Anayasa Mahkemesi tarafından kamuya açık düzenlenen oturumda, mevcut Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin yüzde 73,34, favori adaylardan eski Katanga Eyaleti Valisi ve iş insanı Moise Katumbi yüzde 18,08, Martin Fayulu'nun yüzde 5,33 oy aldığı seçim sonuçlarının onaylandığı duyuruldu.

Oy kullanma işlemlerinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle Kwilu eyaletine bağlı Masi-Manimba şehrinde ve Ubangi eyaletine bağlı Yakoma şehrinde oyların geçersiz sayıldığı bildirilen oturumda, usulsüzlüklerin seçim sonuçlarını etkilemediği belirtildi.

Tek turlu seçimde en yüksek oyu alan Tshisekedi, 20 Ocak 2024'te yemin ederek ikinci dönem 5 yıllık cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Yaklaşık 100 milyon nüfusuyla Sahra Altı Afrika'nın en kalabalık ülkesi KDC'de kayıtlı 44 milyon seçmenin yüzde 43,23'ü sandık başına giderek oy kullandı.

Kaynak: AA
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