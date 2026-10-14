Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında 4 bin 381 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Ebola salgınında 4 bin 381 kişi hayatını kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Ebola salgınında 4 bin 381 kişi hayatını kaybetti
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakası sayısı salı günü itibarıyla 9 bin 66'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 381'e çıktı. Salgın 7 eyaletteki 65 sağlık bölgesini etkilerken Ituri eyaleti vakaların yüzde 70'inden fazlasıyla merkez üssü olmayı sürdürüyor.

KİNŞASA, 14 Ekim (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vakalarının sayısı 9.000'i aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 4.381'e yükseldi.

Yerel sağlık yetkilileri tarafından açıklanan son verilere göre, salı günü itibarıyla salgının başlangıcından bu yana toplam 9.066 teyitli vaka kaydedildi. Genel vaka ölüm oranı ise yüzde 48,3 olarak açıklandı.

Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgın 7 eyaletteki 65 sağlık bölgesini etkilerken, ülkenin doğusundaki Ituri eyaleti teyitli vakaların yüzde 70'inden fazlasıyla birlikte salgının merkez üssü olmaya devam ediyor.

An itibarıyla virüse karşı onaylanmış bir aşı veya özel bir tedavi yöntemi bulunmuyor. Aşı ve tedavilere yönelik klinik denemeler ise devam ediyor.

15 Mayıs'ta ilan edilen mevcut salgın, ülkenin tarihindeki en büyük ve en ölümcül Ebola salgını olma özelliğini taşırken, Batı Afrika'daki 2014-2016 salgınının ardından küresel çapta da en büyük ikinci Ebola salgını haline geldi.

Kaynak: Xinhua
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