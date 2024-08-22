Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgınında Binlerce Vaka - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde M Çiçeği Salgınında Binlerce Vaka

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir haftada binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi. Ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.

22.08.2024 11:17
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) bir haftada binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (Africa CDC) yapılan açıklamada, KDC'deki M çiçeği salgınıyla ilgili son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, 13-20 Ağustos'ta KDC'de binden fazla kişide M çiçeği virüsü tespit edildiği bildirildi.

KDC Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede bu yılın başından bu yana 17 binden fazla doğrulanmış veya şüpheli M çiçeği vakası tespit edildi ve bunların 570'ten fazlası hayatını kaybetti.

KDC'de Aralık 2022'de ülke çapında M çiçeği salgını ilan edilmişti.

M çiçeği virüsü

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

DSÖ, "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.

Kaynak: AA

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