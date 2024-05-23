Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Vital Kamerhe Meclis Başkanı Seçildi - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Vital Kamerhe Meclis Başkanı Seçildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde Vital Kamerhe Meclis Başkanı Seçildi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde yapılan meclis başkanı seçimini tek aday olarak giren Vital Kamerhe kazandı. Ulusal Meclis Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Kamerhe'nin 371 oy alarak seçimi kazandığı belirtildi. Kamerhe, daha önce yolsuzluk suçlamasıyla hapse mahkum edilmiş ancak yeniden görülen davada beraat etmişti.

23.05.2024 13:11
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Vital Kamerhe tek aday olarak girdiği meclis başkanı seçimini kazandı.

Ulusal Meclis Başkanlığının paylaştığı açıklamada, 500 sandalyeli ulusal mecliste yapılan başkanlık seçimini 371 oy olan Kamerhe'nin kazandığı bildirildi.

Açıklamada, 407 oy kullanılan seçimde, oyların 36'sının geçersiz sayıldığı belirtildi.

Kamerhe, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'nin özel kalem müdürlüğü görevini yürüttüğü 2020'de yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada 20 yıl hapse mahkum edilmiş, 2022'de ise yeniden görülen davada beraat etmişti.

KDC'de 20 Aralık 2023'te düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Tshisekedi, 20 Ocak'ta yemin ederek ikinci dönem için cumhurbaşkanlığı görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

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