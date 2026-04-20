Kongre, Bilim İnsanlarının Ölüm ve Kaybolma Vakalarını Soruşturacak

20.04.2026 23:42
ABD Kongresi'nin, son dönemde çoğu ABD'nin nükleer ve uzay araştırma programlarıyla bağlantılı olan 11 Amerikalı bilim insanının ölüm ve kaybolma vakalarını soruşturacağı bildirildi.

ABD Temsilciler Meclisi Denetim ve Kamu Reformu Komitesi Başkanı James Comer, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, söz konusu bilim insanlarıyla ilgili soruşturma başlatacaklarını belirtti.

Comer, 11 Amerikalı bilim insanının tamamının nükleer veya uzay araştırma programlarıyla bağlantılı önemli isimler olduğunu ve bu kişilerin ölüm ya da kaybolma vakalarının başlı başına soruşturulması gereken bir durum olduğunu vurguladı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, "Bu bir ulusal güvenlik meselesidir." değerlendirmesini yaptı ve bu konuda Pentagon, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Enerji Bakanlığı ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinden (NASA) konuyla ilgili brifingler isteyeceklerini söyledi.

Amerikalı yetkililer söz konusu bilim insanlarının vakaları arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu doğrulamamış olsa da, her birinin ulusal araştırma tesislerinde üst düzey güvenlik izinlerine sahip isimler olmasının dikkati çektiği kaydedildi.

ABD medyasına yansıyan haberlerde FBI'ın, en az 11 bilim insanının ölüm ya da kaybolma vakalarıyla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.

Aynı haberlerde yaklaşık son 2 yılda 6 bilim insanının hayatını kaybettiği, 5 bilim insanının ise kaybolduğu bilgisine yer verilirken, son 2 ay içinde NASA'da çalışan astrofizikçi Carl Grillmair'in ölümü ve ABD Hava Kuvvetlerinden emekli tuğgeneral William McCasland'ın kaybolması vakalarıyla diğer benzer vakaların kamuoyunun gündemine geldiğine dikkati çekildi.

ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili son açıklamasında, kaybolma ve ölümlerin "rastgele" olmasını umduğunu belirtmiş ve yönetimin konuyu yakından takip edeceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

