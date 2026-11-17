(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin, "Sözcü TV'ye kayyım atanması, hukukun değil, siyasi gücün işletildiği bir düzenin vahim göstergesidir" ifadelerini kullandı.

YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, sosyal medya hesabından, Sözcü TV'ye yönelik operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sözcü TV'ye kayyım atanması, hukukun değil, siyasi gücün işletildiği bir düzenin vahim göstergesidir. Hukuk, iktidarın müdahale aracına dönüşmüştür. Hakikat mücadelesi veren basın kuruluşlarına yönelik baskıyı her geçen gün artıran iktidar, suçluların telaşı içindedir."