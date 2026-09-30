Konuralp, T24 erişim engelini basın özgürlüğüne müdahale saydı, kaldırılmasını istedi

Konuralp, T24 erişim engelini basın özgürlüğüne müdahale saydı, kaldırılmasını istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, T24'e yönelik erişim engelinin basın özgürlüğüne açık müdahale olduğunu belirtti. Konuralp, 'Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz' diyerek engelin derhal kaldırılmasını istedi.
(ANKARA) - YENİ Parti Ankara Milletvekili Okan Konuralp, T24'e yönelik erişim engeline tepki göstererek kararın basın özgürlüğüne açık bir müdahale olduğunu ifade etti. Konuralp, "Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz" dedi.
Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "T24'e yönelik erişim engeli, basın özgürlüğüne yönelik açık bir müdahaledir. Gazetecilik iktidarı memnun etmek için değil, gerçeği ortaya çıkarmak ve halkın haber alma hakkını savunmak için yapılır. Gazetecileri susturan, haber kuruluşlarını kapatan bir düzeni normalleştirmeyeceğiz. T24 üzerindeki erişim engeli derhal kaldırılmalıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA
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