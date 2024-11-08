Konuşma Zorluğuna Rağmen Baba Fedakarlığı

Güncel

Konuşma zorluğu çeken babanın çocukları okutma azmi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde konuşma zorluğu çeken 3 çocuk babası bir kişi iki çocuğunu her gün okula götürüp getirirken, diğer çocuklarında okula güvenli girmesini sağlıyor.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu velisi konuşma bozukluğu nedeni ile anlaşılmakta güçlük çeken Erhan Kaya, 2. sınıfa giden Ali Hüseyin ve 4. sınıfa giden kızı Elif Kaya'yı her gün okuluna bırakırken okulun tüm çocukları güvenle sınıflarına girebilmesi için gösterdiği fedakarlık yürekleri ısıttı.

Baba Kaya, çocuklar için kapıda beklediğini belirterek, "Gönüllü olarak yaz kış demeden burada çocuklara yardımcı oluyorum. Çocuklarımın ödevlerinin de yardımcı olurum, bilemediğimde büyük kızım yardımcı olur. Çocuklara bir şey olmasın araba çarpmasın diye gönüllü olarak her gün sabah burada gelirim ve çocukların okula girişini sağlıyorum" diye konuştu.

Babaları ile gurur duyduğunu ifade eden Elif Kaya, "Babam her istediğimizi yapar. Bizimle oyun oynayıp, ders çalıştırır. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Oğlu Ali Hüseyin Kaya ise babasını çok sevdiğini ifade ederek, "Babam herkese yardımcı olur bizleri hep mutlu etmek için çalışır" diye konuştu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise, "Erhan Kaya, okulumuzda fedakar bir velimiz. Her gün gelir gönüllü olarak okulumuzun kalabalık öğrencilerinin okula girişine yardımcı olur. Durumu malum ama ayakları üzerinde durmaya çalışır çocukları ile ilgilenir. Okulumuzda örnek velilerimizden" dedi.