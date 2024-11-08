Konuşma Zorluğuna Rağmen Baba Fedakarlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konuşma Zorluğuna Rağmen Baba Fedakarlığı

Konuşma zorluğu çeken baba, çocuklarını okula güvenle götürüp getiriyor, herkesin takdirini topluyor.

08.11.2024 22:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konuşma zorluğu çeken babanın çocukları okutma azmi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde konuşma zorluğu çeken 3 çocuk babası bir kişi iki çocuğunu her gün okula götürüp getirirken, diğer çocuklarında okula güvenli girmesini sağlıyor.

Halit Dağlı İlköğretim Okulu velisi konuşma bozukluğu nedeni ile anlaşılmakta güçlük çeken Erhan Kaya, 2. sınıfa giden Ali Hüseyin ve 4. sınıfa giden kızı Elif Kaya'yı her gün okuluna bırakırken okulun tüm çocukları güvenle sınıflarına girebilmesi için gösterdiği fedakarlık yürekleri ısıttı.

Baba Kaya, çocuklar için kapıda beklediğini belirterek, "Gönüllü olarak yaz kış demeden burada çocuklara yardımcı oluyorum. Çocuklarımın ödevlerinin de yardımcı olurum, bilemediğimde büyük kızım yardımcı olur. Çocuklara bir şey olmasın araba çarpmasın diye gönüllü olarak her gün sabah burada gelirim ve çocukların okula girişini sağlıyorum" diye konuştu.

Babaları ile gurur duyduğunu ifade eden Elif Kaya, "Babam her istediğimizi yapar. Bizimle oyun oynayıp, ders çalıştırır. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

Oğlu Ali Hüseyin Kaya ise babasını çok sevdiğini ifade ederek, "Babam herkese yardımcı olur bizleri hep mutlu etmek için çalışır" diye konuştu.

Okul Müdürü Seyban Karaköse ise, "Erhan Kaya, okulumuzda fedakar bir velimiz. Her gün gelir gönüllü olarak okulumuzun kalabalık öğrencilerinin okula girişine yardımcı olur. Durumu malum ama ayakları üzerinde durmaya çalışır çocukları ile ilgilenir. Okulumuzda örnek velilerimizden" dedi.

Kaynak: İHA

Erhan Kaya, Güncel, Eğitim, Yaşam, Çocuk, Kozan, Adana, Baba, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konuşma Zorluğuna Rağmen Baba Fedakarlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:49 Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın Ünlü yer bilimciden korkutan açıklama: 3 bölgede deprem olabilir, hazırlık yapın
19:02 Yüksel Güran’ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür Yüksel Güran'ın kız kardeşi salondan çıkarken ablasına böyle bağırdı: Allah büyüktür
07:37 Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi Kilit isim konuşmadı Narin Güran davasında 2. duruşma sona erdi! Kilit isim konuşmadı
10:16 Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için Para teklifi bile onu durdurmadı: Bu yumruk Gazzeli çocuklar için
09:56 Elon Musk’ın kızı Vivian, Trump’ın başkanlığı sonrası ABD’yi terk etmeyi planlıyor Elon Musk'ın kızı Vivian, Trump'ın başkanlığı sonrası ABD'yi terk etmeyi planlıyor
09:53 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı 75 kilo veren kadın, kabinde kıyafet denerken gözyaşlarına hakim olamadı
09:45 Uzmanlar Marmara için uyardı Uzmanlar Marmara için uyardı
09:37 Özgür Özel’in ’’MİT’’ iddiaları sonrası İbrahim Kalın’dan telefon Özgür Özel'in ''MİT'' iddiaları sonrası İbrahim Kalın'dan telefon
09:36 Bitcoin’e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF’si tarih yazdı Bitcoin'e milyar dolarlık yatırım: BlackRock Bitcoin ETF'si tarih yazdı
09:34 Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu’nun üstünü neden çizdiğini anlattı Ümit Özdağ, Yavuz Ağıralioğlu'nun üstünü neden çizdiğini anlattı
09:30 Sadece Fenerbahçe yenildi İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum Sadece Fenerbahçe yenildi! İşte UEFA Ülke puanı sırlamasında son durum
09:19 Galatasaray’ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı Galatasaray'ın tarihi zaferi İngiliz basınını salladı
09:16 Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı Akıllara durgunluk veren gıda sahtekarlığı
08:47 Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu’da kar yağışı görülebilecek Meteoroloji tarih verdi: Hafta ortasında Anadolu'da kar yağışı görülebilecek
08:42 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor 2024-2025 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 23:00:29. #1.13#
SON DAKİKA: Konuşma Zorluğuna Rağmen Baba Fedakarlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.