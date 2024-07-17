Konut Yapı Kooperatif Mağdurları CHP Genel Başkanı ile Görüştü - Son Dakika
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Konut Yapı Kooperatif Mağdurları CHP Genel Başkanı ile Görüştü

Konut Yapı Kooperatif Mağdurları CHP Genel Başkanı ile Görüştü

Kayseri ve İstanbul'dan gelen konut yapı kooperatif mağdurları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek sorunlarını iletti. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, konut yapı kooperatifleri konusundaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

17.07.2024 12:33
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(ANKARA) - Kayseri ve İstanbul'dan gelen konut yapı kooperatifi mağdurları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşerek sorunlarını iletti. Görüşmeye katılan CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Vatandaşlarımız, alın terleriyle kazandıkları paralarını bu kooperatiflere yatırmış, ama ne konutlarına kavuşabilmiş ne de hak ettikleri karşılığı alabilmişlerdir. Tüm ilgili kurumları ve yetkilileri, konut yapı kooperatifleri konusundaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için harekete geçmeye çağırıyorum" dedi.

Kayseri ve İstanbul'dan gelen konut yapı kooperatif mağdurlarının temsilcileri CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç'i TBMM'de ziyaret ederek sorunlarını aktardı. Genç, mağdurları CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile buluşturdu. Genç, konut yapı kooperatifi mağdurlarının Özel'e yaşadıkları sorunları aktardığını söyledi. Genç, sorunların çözümüne yönelik çalışmaların devam edeceğini ifade etti.

Genç, görüşmeden sonra konuyu TBMM Genel Kurulu'nda da gündeme getirdi. Genç, vatandaşların konutlarına kavuşmalarına rağmen aidat ödemeye mecbur bırakılarak geleceklerinin ipotek altına alındığını belirtti.

Genç, şunları söyledi:

"Binlerce aile, derin bir adaletsizlikle karşı karşıya"

"Yıllardır ev sahibi olma hayaliyle umutlarını, birikimlerini yapı kooperatiflerine emanet eden binlerce aile, ne yazık ki hayal kırıklığı ve derin bir adaletsizlikle karşı karşıya kalmıştır. Vatandaşlarımız, alın terleriyle kazandıkları paralarını, geleceğe dair umutlarını bu kooperatiflere yatırmış, ama ne konutlarına kavuşabilmiş ne de hak ettikleri karşılığı alabilmişlerdir. Konutlarına kavuşanlar da borçlarını ödemiş olsalar bile aidat ödemeye mecbur bırakılarak hem maddi hem de manevi olarak mağdur edilerek gelecekleri ipotek altına alınmıştır. İktidarı, vatandaşlarımızın yaşadığı bu sorunu bir an önce çözmeye davet ediyorum. Bu kooperatiflerin denetimlerinin sıkılaştırılması, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri çerçevesinde faaliyet göstermeleri sağlanmalıdır. Tüm ilgili kurumları ve yetkilileri, konut yapı kooperatifleri konusundaki mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için harekete geçmeye çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

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