Konya Adliyesi'nde Yeni Adli Yıl Töreni: Baro Başkanı Unkur'dan Yargı Bağımsızlığı Vurgusu - Son Dakika
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Konya Adliyesi'nde Yeni Adli Yıl Töreni: Baro Başkanı Unkur'dan Yargı Bağımsızlığı Vurgusu

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Konya'da yeni adli yıl, adliye bahçesinde düzenlenen törenle başladı. Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, konuşmasında hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı ve savunmanın güçlendirilmesi vurgusu yaparak, adaletin ancak bağımsız ve tarafsız yargıyla sağlanabileceğini belirtti. Törenin ardından katılımcılara aşure ikram edildi.

Konya'da yeni adli yılın başlaması dolayısıyla tören yapıldı.

Konya Barosu Başkanı Oktay Unkur, Konya Adliyesi bahçesinde düzenlenen törende, adaletin hukuk devletinin varlık sebebi olduğunu kaydetti.

Bağımsız ve tarafsız yargının adaletin vazgeçilmez teminatı olduğunu dile getiren Unkur, şunları kaydetti:

"Bir ülkede hukukun üstünlüğünden söz edilebilmesi, yalnızca kanunların varlığıyla değil, hukuk kurallarının herkese eşit uygulanması, yargının bağımsız ve tarafsız olması, mahkeme kararlarının gecikmeksizin ve eksiksiz yerine getirilmesi ve temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınmasıyla mümkündür. Konya Barosu olarak yeni adli yılda, Cumhuriyetimizin temel değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılığımızdan ödün vermeden, mesleğimizin sorunlarının çözümü, hukukun üstünlüğünün ve yargı bağımsızlığının korunması, savunmanın güçlendirilmesi ve adaletin etkin biçimde sağlanması için üzerimize düşen sorumluluğu kararlılıkla yerine getireceğiz. 2026-2027 Adli Yılı'nın hukukun üstünlüğünün ve adalete duyulan güvenin güçlendiği bir dönem olmasını diliyor, tüm meslektaşlarımızın ve yargı camiamızın yeni adli yılını kutluyorum."

Törenin ardından aşure ikramı yapıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Konya Adliyesi'nde Yeni Adli Yıl Töreni: Baro Başkanı Unkur'dan Yargı Bağımsızlığı Vurgusu - Son Dakika

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