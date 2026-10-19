Konya Akşehir\'de kıraathane kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Konya Akşehir'de kıraathane kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya Akşehir'deki kıraathanede nedeni bilinmeyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada silahla yaralanan iki kişiden 1'i Akşehir Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı, 1 kişi yaralı kaldı ve şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesindeki kıraathanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yeni Mahalle 24 Ağustos Bulvarı'ndaki kıraathanede bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda İbrahim A. ve Musa Y. silahla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İbrahim A., müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli H.Ş. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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