Konya-Ankara Yolunda Otomobil Yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konya-Ankara Yolunda Otomobil Yandı

Konya-Ankara Yolunda Otomobil Yandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya-Ankara kara yolunda bir otomobil yangın çıktı, araç kullanılamaz hale geldi, yaralı yok.

Konya- Ankara kara yolunda seyir halindeyken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Konya-Ankara kara yolunun Yazıbelen mevkisinde ilerleyen otomobilde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin kısa sürede tüm aracı sarması üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri güvenlik amacıyla kara yolunu bir süre araç trafiğine kapatırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Otomobil, Güvenlik, İtfaiye, Ankara, Güncel, Konya, Olay, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya-Ankara Yolunda Otomobil Yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ağrı Dağı’nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı Ağrı Dağı'nın yakınlarındaki çorak araziye kurulan bahçede meyve hasadı yapıldı
Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti Türkiye’nin en büyük mahallesinin muhtarı, boşanma tebligatlarına dikkat çekti
Kötü koku ekipleri harekete geçirdi evde cansız bedeni bulundu Kötü koku ekipleri harekete geçirdi; evde cansız bedeni bulundu
Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu Botan Çayı’nda kahreden olay: Çaya düşen oğlunu kurtarmak isterken kayboldu
10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı 10 yıllık firar elektriksiz evde bitti: FETÖ’cü darbecinin saklandığı evden servet çıktı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Dönemin Asayiş Şube Müdürü Ertuğrul Aslan tutuklandı

01:31
Trump: İran’la müzakereler bugün başlayacak
Trump: İran'la müzakereler bugün başlayacak
00:50
Rusya’da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
Rusya'da bir milimetresi dahi altından daha değerli olan bir mineral keşfedildi
22:04
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
Eleştirilere tahammül edemeyen Kilis Belediye Başkanı muhtara saldırdı
20:19
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
Uçakta fenalaşan yolcuya Sağlık Bakanı Memişoğlu müdahale etti
19:56
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye’nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
Süleyman Soylu’dan güvenlik açıklaması: Türkiye'nin iç tehdidi olamaz, hepsi dış kaynaklı
19:50
İtalya’dan İstanbul’a doğru ilerleyen Rusya’nın “gölge filosuna“ ait petrol tankerine operasyon
İtalya’dan İstanbul'a doğru ilerleyen Rusya’nın "gölge filosuna" ait petrol tankerine operasyon
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 02:03:01. #7.12#
SON DAKİKA: Konya-Ankara Yolunda Otomobil Yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.