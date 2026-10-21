Konya Bölge İdare Mahkemesi Niğde'deki proje okulu görevlendirmesini iptal etti - Son Dakika
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Konya Bölge İdare Mahkemesi Niğde'deki proje okulu görevlendirmesini iptal etti

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Konya Bölge İdare Mahkemesi Niğde\'deki proje okulu görevlendirmesini iptal etti
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AES, Niğde'deki üyeleri adına açılan davada Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin proje okullarındaki görevlendirme işlemini iptal ettiğini duyurdu. Sendika, tek bir davanın sonucundan çok eğitim çalışanlarının haklarının güvence altında olduğu bir sistemin kurulmasını önemsiyor.

(ANKARA) - Anadolu Eğitim Sendikası (AES), proje okullarındaki yeniden görevlendirme süreçlerinde bir üyeleri adına açtıkları davada, Konya Bölge İdare Mahkemesi'nin işlemi iptal ettiğini duyurdu. Sendika konuya ilişkin, "Bizim için önemli olan yalnızca bir davanın sonucu değil, eğitim çalışanlarının haklarının güvence altında olduğu bir sistemin kurulmasıdır" açıklamasını yaptı.

Anadolu Eğitim Sendikası (AES), proje okullarındaki yeniden görevlendirme işlemlerine karşı açtığı davalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Niğde'de görev yapan sendika üyeleri adına Konya Bölge İdare Mahkemesi'nde açılan iptal davalarının sonuçlandığı ve dava konusu işlemlerin mahkemece iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Eğitim yönetiminde alınan kararların hukuki denetime tabi olması, idarenin yetkilerini kullanırken hukuk kurallarıyla bağlı kalması, hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir. Hiçbir idari tasarruf, yargı denetiminin dışında değerlendirilemez. Proje okullarında yaşanan sorunlar, öğretmenlerin görevlerine ilişkin kararların hangi ölçütlerle alındığı sorusunu yeniden gündeme getiriyor. Eğitim kurumlarında yönetim ve görevlendirme süreçleri, kişisel tercihler üzerinden değil, açık ve hukuken savunulabilir gerekçeler üzerinden yürütülmelidir.

Niğde'deki üyelerimiz için sonuçlanan bu davalar, proje okullarındaki görevlendirme uygulamalarının hukuka uygunluğu konusundaki tartışmaların önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Anadolu Eğitim Sendikası olarak, eğitim çalışanlarının haklarını ilgilendiren idari işlemleri yakından takip ediyor; üyelerimizin yaşadığı sorunları hukuki zeminde çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz. Bizim için önemli olan yalnızca bir davanın sonucu değil, eğitim çalışanlarının haklarının güvence altında olduğu bir sistemin kurulmasıdır. AES teslim etmez, temsil eder."

Kaynak: ANKA
EğitimGüncelSon Dakika

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