Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Arkasındaki Yapıları Yıkıyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Arkasındaki Yapıları Yıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri Arkasındaki Yapıları Yıkıyor

Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı. Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeşil alanları artırarak şehrin güzelliğine katkı sağladıklarını belirtti.

23.08.2024 16:46
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Konya Büyükşehir Belediyesi, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılar için tamamladığı kamulaştırma sonrası yıkım çalışmalarına başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle olduğu kadar, çevre ve doğal güzellikleriyle de ön plana çıkan çok kıymetli bir şehir olduğunu belirtti.

Bu kapsamda şehre değer katan çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini aktaran Altay, "Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde, Meydan Evleri arkasında kalan ve yeşil alana isabet eden yapılarla ilgili kamulaştırma çalışmalarının ardından tahliye işlemlerine başladık. Bir yandan yeşil alanlarımızın artırılmasına katkı sağlarken bir yandan da riskli bina stoğunu azaltarak, şehir merkezimizi rahatlatıyoruz. Meydan Evleri arkasındaki çalışmalarımız tamamlandığında yeşil dokuyu artırarak şehrimizin güzelliğine güzellik katmış olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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