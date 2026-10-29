Konya\'da 103 dansçı Cumhuriyet\'in 103. yılında yağmur altında zeybek oynadı

Konya'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü dolayısıyla 103 kişi Harmandalı Zeybeği oynadı.

Kılıçarslan Meydanı'ndaki etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Etkinlikte, Anadolu Kafkas Kartalları Müzik, Dans ve Sanat Topluluğu üyesi 103 dansçı, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümüne özel zeybek gösterisi sundu.

Çocukların da yer aldığı zeybek oyununu vatandaşlar yağmur altında ilgiyle izledi.